Presentan festival Navidad al Pie de la Gran Montaña, Tlalcuapan 2025

El próximo 13 de diciembre iniciará el festival Navidad al Pie de la Gran Montaña, Tlalcuapan 2025, a las 19 horas, con un desfile de carros alegóricos y el encendido del árbol navideño en la explanada central de dicha comunidad. La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) presentó este miércoles el festejo característico que año con año busca reconocer la identidad del pueblo y su vínculo histórico con el territorio.

Durante la presentación, los organizadores recordaron que “la montaña ha sido el granero, que nos ha acompañado y nos ha dado identidad”. Destacaron que la fiesta nació gracias a nacimientos familiares que marcaron a la comunidad. “Hay muchos nacimientos emblemáticos, los que podemos citar y que fueron determinantes”, señalaron.

También, explicaron que el desfile navideño cumple 15 años y conserva un origen devocional. “Al inicio del desfile parece más una procesión que un desfile”, dijeron. Añadieron que el pueblo participa en el adorno de fachadas iluminadas a lo largo de casi todo el recorrido.

Resaltaron que el ambiente comunitario se sostiene sin medidas extraordinarias de vigilancia. “Luces y nacimientos en las fachadas de las casas, en los cercos, 15 noches fuera y nadie se lleva nada”, afirmaron. “Es cuestión de respeto”, añadieron, al explicar que los propios vecinos limpian las calles cada mañana.

Por su parte, Armando Vázquez Morales, director de Promoción Turística de la Secture, reconoció el trabajo comunitario y el crecimiento del evento. Además, subrayó que Tlalcuapan no solo destaca por su identidad náhuatl y tradición, sino también por su gastronomía y experiencias de turismo comunitario reconocidas por instancias federales y la Unesco.

El comité organizador señaló que la edición 2025 iniciará el sábado 13 de diciembre con el tradicional desfile y recorrerá calles que este año se ampliaron para sumar a más barrios y vecinos. Pidieron al público organizar su llegada con anticipación, ya que el acceso se complica desde las 6 de la tarde.

El programa incluye presentaciones musicales y artísticas los días 19, 20 y 23 de diciembre, con la Sinfónica de la Ciudad de México, la Orquesta Carlos Chávez, la Orquesta Eduardo Mata de la UNAM y el coro de la Escuela Nacional de Músicos, así como una exhibición de autos y un baile popular gratuito.

