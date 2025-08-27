Presentan festejos taurinos de la Feria Tlaxcala 2025; se realizarán cuatro corridas y una novillada

El Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, junto con las empresas MDT y Feria Toro, dio a conocer la mañana de este miércoles los carteles de las Corridas de Feria 2025, que reunirán a figuras de la tauromaquia de gran categoría.

La presidenta del Patronato, Rosa Elena Nava García Méndez subrayó que esta presentación es parte fundamental de las celebraciones de la feria. “La fiesta taurina no sólo es una tradición, sino un reflejo del alma de nuestro pueblo y una herencia viva que conecta con siglos de historia, cultura y pasión”, dijo.

Las entradas estarán disponibles a partir del 1 de septiembre a través de la página web https://boletea.com y en el Hotel San Francisco en el centro de la capital tlaxcalteca.

La sede de estas corridas será la plaza de toros Jorge El Ranchero Aguilar. Las corridas arrancarán el 25 de octubre con una novillada sin picadores. El anuncio oficial destacó la presencia de toreros como Emilio de Justo, José Luis Angelino y Sergio Flores para el 1 de noviembre a las 19 horas.

El 2 de noviembre partirán plaza los matadores Uriel Moreno El Zapata, Pedro Gutiérrez El Capea y Diego San Román. El 8 de noviembre se presentarán Ernesto Javier Calita, Borja Jiménez e Isaac Fonseca.

Por último, el 15 de noviembre el cartel lo integran Guillermo Hermoso de Mendoza, Juan Pablo Sánchez y Alejandro Lima El Mojito. Rosa Elena Nava recordó que Tlaxcala es uno de los estados con mayor tradición taurina del país, cuna de ganaderías y de una afición exigente.

En su intervención, el titular del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), José Luis Angelino informó que habrá un programa paralelo que contempla tres conferencias, seis festivales de aficionados prácticos y tentaderos públicos con novillos cedidos por ganaderos locales.

Angelino también confirmó su participación en el cartel. Este 2025 celebra 25 años de que tomó la alternativa y adelantó que en 2026 iniciará su gira de despedida.

El matador recordó que en la plaza Jorge El Ranchero Aguilar tomó la alternativa y vivió tardes clave de su carrera, por lo que la feria de este año tendrá un significado especial.

En tanto, el representante de la empresa MDT, Sergio Hernández Weber apuntó que en 2025 se elevó la categoría del cartel taurino, además de que también se impulsarán tendidos especiales para jóvenes, con el objetivo de acercar a nuevas generaciones a la tauromaquia.

En total, serán cinco corridas que enmarcarán la Feria Tlaxcala 2025, una el 25 de octubre; la tradicional corrida del Día de Muertos, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, 8 de noviembre y 15 de noviembre, donde se contará con astados de diversas ganaderías como Hernández Cosío, García Méndez y Magdalena González.

El anuncio contó también con la presencia de los toreros Emilio de Justo, Sergio Flores, Marco Peláez, Alejandro Lima El Mojito y Juan Pablo Sánchez, quienes serán protagonistas en la plaza Jorge El Ranchero Aguilar.

También asistió el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón.