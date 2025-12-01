Presentan en Congreso beneficios de regulación de concesiones de aguas y reformas en la materia

Con el propósito de que los municipios, así como el sector agrícola e industrial puedan regularizar sus títulos de concesión o asignación de manera ágil y sencilla, autoridades del medio ambiente dieron a conocer el decreto de facilidades administrativas, regulación de concesiones de aguas nacionales y reforma a la Ley de Aguas.
En el Palacio Legislativo, el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Pedro Misael Albornoz Góngora dio a conocer los detalles del contenido y alcances del decreto, con el fin de facilitar su adhesión y promover una gestión responsable del recurso hídrico.
“Ha existido mucha desinformación, dudas y qué mejor que acercarse a la gente y qué mejor que ustedes nos consulten que son la voz del pueblo y así y nosotros lo entendemos y trabajar en cualquier lugar con ustedes. Hoy venimos a platicarles y a escucharles, sobre todo, escucharles de las dudas que puedan tener acerca de estas reformas y acerca de los decretos de regularización de las concesiones”.
Abundó que “hoy vengo por encomienda de nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, donde a la Conagua le instruye que empecemos a trabajar en ordenar las concesiones, que empecemos a trabajar en saber cuál es el uso del agua y si el uso del agua es el correcto en el país y si no es el correcto, dejarlo para el beneficio de la población, de la gente, de los que más lo necesitan sin transgredir los derechos adquiridos por los usuarios que ya los tienen”.
También comentó que el decreto permitirá regularizar concesiones con títulos que amparen volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales y con títulos de uso público urbano, sin importar el volumen asignado, vencidos entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025.
Agregó que de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la disposición otorga un plazo de seis meses para adherirse a las facilidades administrativas, con vigencia hasta el 28 de abril de 2026.
“El hecho es que también le sirve para el campo o para las para las comunidades que le dan agua al público urbano. Está enfocado a público urbano, está enfocado a la gente del campo, al acuario, que a veces la gente del campo está trabajando y está metiendo en la cosecha y se les olvidó ir a prorrogar. Ya no pueden, no lo tienen la posibilidad por una u otra razón”.
En su oportunidad, la diputada Madai Pérez Carrillo, consideró que el decreto “refleja la visión humanista y progresista de la cuarta transformación. Porque en este país, como lo ha dicho nuestra presidenta, el agua no es botín político ni mercancía de unos cuantos, es un derecho humano y un bien público que debemos proteger con responsabilidad, justicia y ciencia. En este espíritu hoy abrimos este espacio de diálogo claro, directo, útil y de construcción colectiva”.
En este contexto, dijo que el Poder Legislativo local se suma a los esfuerzos del gobierno federal para garantizar un “derecho que humano, pilar de vida y desarrollo social. Este decreto surge para corregir lo que por mucho tiempo generó incertidumbre, trámites atrasados, títulos vencidos, dificultades para pequeños usuarios, productoras y productores que no contaban con un acompañamiento técnico. Hoy, con este nuevo marco, se facilita la regularización, se otorga certeza jurídica y se asegura que el acceso al agua debe ser motivo de no debe ser ningún motivo de exclusión”.