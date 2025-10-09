Jueves, octubre 9, 2025
Presentan el mural “Gloria y Grandeza de México” como homenaje a Tlaxcala

La Redacción

Como parte de las actividades desarrolladas en el marco de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, con el lema ¡Sin Tlaxcala no hay México!, este jueves en la sede del Poder Legislativo se presentó el mural “Gloria y Grandeza de México”, creado por alumnos del entonces Taller de Iniciación Profesional de Artes Visuales del Estado de Tlaxcala.

En su mensaje, la secretaria de Cultura, Karen Villeda reconoció el compromiso de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por preservar la cultura tlaxcalteca, así como el impulso para la celebración de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, a través de distintas actividades que en esta ocasión permiten la develación del mural.

“Este vibrante lienzo narra la épica trayectoria de nuestro pueblo tlaxcalteca. Es una obra magnífica, fruto del talento y la dedicación de los alumnos del Taller de Iniciación Profesional de Artes Visuales del Estado de Tlaxcala, creado en 2011. Hoy, tras varios años, somos testigos de un regalo invaluable que fortalece nuestra memoria e identidad”, destacó.

La funcionaria estatal señaló que el valioso trabajo artístico fue llevado a la sede del Poder Legislativo para ponerlo a disposición de la ciudadanía, reafirmando el compromiso del gobierno estatal para la preservación y la difusión de la riqueza histórico–cultural de Tlaxcala.

“Hoy presenciamos un acto de gran trascendencia, que permitirá a las nuevas generaciones comprender la profundidad de nuestra historia y sentirse profundamente orgullosos de sus raíces. Porque Tlaxcala es, sin duda, la raíz viva de la nación”, apuntó.

A su vez, la directora de la Escuela de Arte de Tlaxcala, Rosa María Lucio Parra resaltó que el mural presentado fue elaborado en los Talleres de Iniciación Profesional en Artes Visuales, y recordó que, en 2011, se impulsó la creación de este espacio con el objetivo de apoyar a jóvenes artistas.

“Hoy lo presentamos, destacando que la Escuela de Arte del Estado de Tlaxcala tiene una certificación, gracias al apoyo decidido de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Este mural enaltece los 500 años de la ciudad de Tlaxcala y a sus íconos. Este mural fue la cuna de lo que están haciendo los jóvenes artistas”, enfatizó.

En tanto, el diputado local, Héctor Ortiz Ortiz destacó que, según la Unesco, la cultura representa el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que definen a una sociedad o grupo social, y que ésta abarca desde las artes y el estilo de vida hasta las tradiciones, creencias y sistemas de valores.

En ese sentido, aseveró que “hoy la historia y la cultura confluyen como una sola fuerza, y es nuestra responsabilidad seguir inscribiendo en el presente aquello que, con el paso del tiempo, se convertirá en legado para el futuro”.

En el evento estuvieron el secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, así como los creadores de la obra, entre otras autoridades.

