Viernes, agosto 15, 2025
NoticiasEstado

Presentan a candidatas a reina de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025: La Flor Tlaxcalteca”

La Redacción

La presidenta del Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, Rosa Elena Nava García Méndez, encabezó la colocación de bandas distintivas a las candidatas a Reina de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025: La Flor Tlaxcalteca”.

- Anuncio -

Ante medios de comunicación, afirmó que las 10 jóvenes cumplieron con los requisitos marcados en la convocatoria, por lo que ahora continuarán con el proceso de preparación y selección final.

Las aspirantes al título de reina son: Alicia Itzamari Padilla Padilla, de Apetatitlán; Diane Rubí Hernández Villordo, de Calpulalpan; Guadalupe Macías Gutiérrez, de Huamantla; Mariana González Ramos, de Ixtacuixtla; Citlali Vázquez Márquez, de Nativitas; Crheslle Bedabel Hernández Montiel, de Santa Cruz Tlaxcala; Avril Danae Zoto Velázquez, de Tlaxcala; Dulce Mareli Morales Cortes, de Xaloztoc; Valeria Hernández Sánchez, de Yauhquemehcan, y Mitzy Denisse García Ávila, de Zacatelco.

En su intervención, Rosa Elena Nava destacó el compromiso de todas las participantes para promover y representar a Tlaxcala, como un símbolo de identidad cultural, al mostrar sus raíces, así como sus tradiciones y costumbres.

- Advertisement -

“Tlaxcala celebra también la belleza y grandeza de las mujeres de sus regiones, que, desde su primera edición en 1963, el certamen fue denominado la `Flor Tlaxcalteca´, desde ahí la Feria de Ferias se ha convertido en uno de los escenarios más propicios para la convivencia entre tlaxcaltecas y foráneos, donde se comparten las tradiciones con el mundo”, destacó.

En tanto, Jessica Sánchez García, reina de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024”, deseó éxito a las aspirantes a la corona.

“A ustedes futuras embajadoras les deseo un camino lleno de aprendizaje, sororidad y orgullo; que su andar este guiado por la autenticidad, pasión y la voluntad de servir con el corazón”, expresó, tras agregar que es una gran aventura y un reto representar a Tlaxcala con el corazón.

- Advertisement -

La elección de la reina se llevará a cabo el próximo 06 de septiembre a las 12:00 horas en el Teatro Xicohténcatl, y la ganadora, además de recibir la corona y el cetro que la acredita representante y embajadora de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, obtendrá un incentivo económico de 10 mil pesos.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Refrenda Segob compromiso de cero tolerancia a la corrupción

La Redacción -
Juan Carlos Cruz Jiménez rindió protesta como Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala,...

Gobernadora Cuéllar entrega el Premio Estatal de la Juventud 2025

La Redacción -
Durante la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2025, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros motivó a las y los jóvenes tlaxcaltecas ganadores a...

Tlaxcala tendrá el Polo de Desarrollo número uno del país: Marcelo Ebrard

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, y el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón, firmaron el Convenio del Polo de Desarrollo...

Más noticias

Mark Carney visitará México en septiembre para impulsar comercio: medio

La Jornada -
El primer ministro canadiense, Mark Carney, visitará México el 18 de septiembre para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y hablar del fortalecimiento de...

Publica DOF decreto que modifica integración de Junta de Gobierno de IMSS-Bienestar

La Jornada -
Ciudad de México. La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que crea el...

Despliega EU 4 mil soldados en aguas de AL para combatir narcotráfico

La Jornada -
Ciudad de México. El ejército de Estados unidos está desplegando más de 4 mil marines en las aguas alrededor de América Latina y el Caribe...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025