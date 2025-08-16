Presentan a candidatas a reina de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025: La Flor Tlaxcalteca”

La presidenta del Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, Rosa Elena Nava García Méndez, encabezó la colocación de bandas distintivas a las candidatas a Reina de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025: La Flor Tlaxcalteca”.

Ante medios de comunicación, afirmó que las 10 jóvenes cumplieron con los requisitos marcados en la convocatoria, por lo que ahora continuarán con el proceso de preparación y selección final.

Las aspirantes al título de reina son: Alicia Itzamari Padilla Padilla, de Apetatitlán; Diane Rubí Hernández Villordo, de Calpulalpan; Guadalupe Macías Gutiérrez, de Huamantla; Mariana González Ramos, de Ixtacuixtla; Citlali Vázquez Márquez, de Nativitas; Crheslle Bedabel Hernández Montiel, de Santa Cruz Tlaxcala; Avril Danae Zoto Velázquez, de Tlaxcala; Dulce Mareli Morales Cortes, de Xaloztoc; Valeria Hernández Sánchez, de Yauhquemehcan, y Mitzy Denisse García Ávila, de Zacatelco.

En su intervención, Rosa Elena Nava destacó el compromiso de todas las participantes para promover y representar a Tlaxcala, como un símbolo de identidad cultural, al mostrar sus raíces, así como sus tradiciones y costumbres.

“Tlaxcala celebra también la belleza y grandeza de las mujeres de sus regiones, que, desde su primera edición en 1963, el certamen fue denominado la `Flor Tlaxcalteca´, desde ahí la Feria de Ferias se ha convertido en uno de los escenarios más propicios para la convivencia entre tlaxcaltecas y foráneos, donde se comparten las tradiciones con el mundo”, destacó.

En tanto, Jessica Sánchez García, reina de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024”, deseó éxito a las aspirantes a la corona.

“A ustedes futuras embajadoras les deseo un camino lleno de aprendizaje, sororidad y orgullo; que su andar este guiado por la autenticidad, pasión y la voluntad de servir con el corazón”, expresó, tras agregar que es una gran aventura y un reto representar a Tlaxcala con el corazón.

La elección de la reina se llevará a cabo el próximo 06 de septiembre a las 12:00 horas en el Teatro Xicohténcatl, y la ganadora, además de recibir la corona y el cetro que la acredita representante y embajadora de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, obtendrá un incentivo económico de 10 mil pesos.