Presenta rector de la UATx atributos del modelo universitario en Seminario de Filosofía de la Educación del ILCE

Invitado por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), participó como comentarista de la ponencia “La Educación y el Estado de Derecho”, que impartió Marcial Manuel Cruz Vázquez, coordinador de Proyectos Educativos y Posgrado del ILCE, en la tercera sesión del Seminario de Filosofía de la Educación.

- Anuncio -

En dicho foro académico, Cruz Vázquez propuso una reflexión crítica sobre la relación entre los derechos humanos y el derecho a la educación en México, desde una perspectiva teórica y filosófica que analiza los retos del Estado de derecho para garantizar este derecho fundamental, así como las contradicciones entre un orden jurídico liberal y una educación que, en la práctica, reproduce desigualdades sociales.

Por su parte, Serafín Ortiz destacó la importancia de repensar los fundamentos del Estado moderno y avanzar hacia un modelo republicano, abierto a nuevas interpretaciones desde la teoría crítica.

Esta visión, prosiguió, se alinea con el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC) de la UATx, que orienta la vida universitaria de la Autónoma de Tlaxcala y coloca al estudiante en el centro del proceso educativo.

- Advertisement -

De igual forma, el rector habló sobre la excelencia académica, la gratuidad, el carácter laico, la equidad y la inclusión, subrayando la necesidad de formar individuos críticos, comprometidos con la transformación social, la praxis profesional y la autorrealización.

En otro momento de su intervención, Serafín Ortiz enfatizó en la apuesta por la educación inicial, dirigida a profesores, cuidadores y tutores de niñas y niños de cero a 3 años, como base de una sociedad más justa y humanista.

Para concluir su intervención, coincidió con el pensamiento kantiano al recordar que “debemos obrar de acuerdo con una máxima que pueda convertirse en una ley universal”, reafirmando el compromiso ético que debe acompañar toda acción educativa.