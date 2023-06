Presenta Olivia Teroba la segunda edición del libro “Un lugar seguro” en el Museo Miguel N. Lira

Con el objetivo de difundir la segunda edición del libro Un lugar seguro, realizada en coordinación con la Secretaría de Cultura (SC) del estado, la escritora tlaxcalteca Olivia Teroba presentó su obra en las instalaciones del Museo Miguel N. Lira en la capital de Tlaxcala.

“Un lugar seguro” es un compilado de ensayos breves que narra el viaje de la autora desde su crecimiento en Tlaxcala y el proceso de adaptación al mudarse a la Ciudad de México, a la vez que describe su consagración como escritora y la necesidad de encontrar un espacio de resistencia a la represión en el que la mujer pueda crecer y desarrollarse.

“Estamos muy acostumbradas al ensayo académico, con su fuentes, bibliografía, citas y notas al pie. En la literatura es distinto; empecé a leer escritoras que tomaban la palabra y contaban su versión de las cosas y no tenían nada de eso. Entonces vi que podía hablar de cómo viví el feminismo y de cómo ha sido para mí ser mujer”, explicó la autora.

En esta segunda edición, abundó Teroba, se añadió un ensayo en el que narra la anécdota, ocurrida en Tlaxcala, de cuando recibió acoso sexual, a los 14 años, junto con sus primas de 12 y 10 años. “Éramos unas niñas, y yo no entendía por qué estaba pasando eso. Intento que el libro parta del asombro, de toda la violencia que tenemos muy normalizada”.

“El principio de Un lugar seguro se describe en un momento en el que uno está inconforme con todo, y todo te molesta y todo te frustra. Había algo de esa sensación que yo quería sacar, entonces esa frustración se va apaciguando en el uso de la palabra y da lugar a una comprensión, que no implica olvidarlo, pero sí tratar de entender a las otras personas. Esa es la línea que estoy explorando”.

Respecto de los temas que ahora están en vanguardia entre las mujeres escritoras y de los cuales es importante hablar, Teroba apuntó que la visión de la mujer desde el cuidado del hogar y de la familia ha tomado fuerza para comprender su papel en las historias de quienes han sido protagonistas en otras historias.

“Hablando del viaje del héroe, pues hay varias teorías literarias que se preguntan que, cuando el héroe sale de su casa a buscar aventuras y que cuando regresa ve que su casa sigue ahí, ¿quién la cuidó mientras el héroe se iba?, ¿quién es la casa?, ¿quién representa la casa? Históricamente este papel se ha atribuido a los personajes femeninos”, por lo que ahora se habla de pensar las historias desde el papel de cuidados de las mujeres.

Por su parte, la también escritora Mónica Vargas, quien fungió como moderadora en la presentación del libro, describió a Un lugar seguro como un diálogo entre el lector y la escritora en el que se compartían experiencias y anécdotas entre párrafos.

“Ese es el impacto que deja en las lectoras. El impacto que tuvo sobre mí fue el sobrepasar una pandemia en la que acabas de terminar la universidad y no sabes qué hacer con tu vida. El impacto que tuvo sobre mi mamá que le recordaba su infancia, su niñez, su adolescencia y su primera juventud en Tlaxcala. El impacto que tuvo sobre mi primo que no sabía cómo decirnos a todos que estaba enamorado de su mejor amigo y que encontró en el libro la oportunidad de saber que no estaba solo y que había otras personas que también pasaban por lo mismo. El impacto que tiene este libro en cada uno de ustedes será distinto”.