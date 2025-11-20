Presenta Madaí Pérez reforma integral a la Ley de Cultura Física y Deporte

La diputada Madaí Pérez Carrillo presentó, este jueves, una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala, a través de la cual busca actualizar el marco jurídico local conforme a la evolución nacional e internacional del derecho al deporte.

La propuesta de la congresista de Morena prevé definir el deporte como derecho universal; reorganiza el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte; crea mecanismos de planeación multianual; fortalece el Instituto del Deporte del estado de Tlaxcala (IDET) como organismo público descentralizado y obliga a los municipios a destinar al menos 2 por ciento de su presupuesto anual a cultura física y deporte.

Durante la lectura de la exposición de motivos, la también deportista recordó que desde el año 2011, la Constitución federal reconoce a la cultura física y el deporte como un derecho, y que Tlaxcala hizo lo propio.

Sin embargo, sostuvo que el avance normativo ha sido insuficiente para atender los nuevos desafíos asociados a este derecho, como la igualdad sustantiva, la inclusión, la no discriminación, la justicia deportiva, el fair play, la protección de niñas, niños y adolescentes y la profesionalización del personal técnico.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es el fortalecimiento institucional del deporte, al considerar que el Estado mexicano contempla al deporte como herramienta estratégica contra la violencia y las adicciones dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, por lo que planteó un marco jurídico que priorice a las personas deportistas, entrenadores, asociaciones y comunidades, por encima del modelo administrativo tradicional.

Además, destacó que de acuerdo con el censo estatal de infraestructura deportiva del año 2023, 42 por ciento de las canchas municipales requieren rehabilitación mayor, tres de cada diez unidades no cuentan con iluminación adecuada, y solo 18 por ciento de los municipios dispone de espacios certificados para competencias oficiales. A ello se suma que 61 por ciento del personal técnico carece de certificaciones actualizadas, y que más del 70 por ciento de los espacios opera sin protocolos de inclusión ni accesibilidad universal.

La legisladora afirmó que el actual marco jurídico “no contempla mecanismos de planeación, mantenimiento, certificación o financiamiento sostenible”, situación que urge transformar con una ley moderna que garantice igualdad de oportunidades y accesibilidad universal.

Por ello, planteó una serie de enmiendas que impulsan la participación comunitaria, el deporte como herramienta de prevención del delito, la inversión público-social, la corresponsabilidad entre municipios y estado, y el apoyo integral a las trayectorias deportivas desde la infancia hasta la transición laboral.

El documento cita que Tlaxcala cuenta con 18 mil 500 deportistas registrados, 9 mil 200 jóvenes en procesos competitivos anuales, pero solo uno de cada cuatro atletas de alto rendimiento recibe apoyo económico estable. Además, en 12 municipios no existen unidades deportivas funcionales y 54 por ciento de las mujeres jóvenes reporta sentirse insegura en instalaciones mal iluminadas.

Por ello, la enmienda planteada regula la participación de asociaciones deportivas, establece requisitos de registro, reconoce modalidades como el deporte adaptado, indígena, recreativo y profesional, y propone lineamientos para la profesionalización de entrenadores y técnicos.

Una de las innovaciones más destacadas es la creación de un capítulo completo de prevención, investigación y sanción de conductas de entrenadores y personal técnico, que prohíbe cuotas indebidas, comisiones sobre premios, acoso, abuso, violencia y cualquier forma de coerción.

Para ese fin, el IDET deberá integrar un Registro Estatal de Entrenadores con historial de certificaciones y sanciones, y operar un mecanismo confidencial de denuncia con perspectiva de género y medidas de protección.

La reforma también actualiza el procedimiento para otorgar el Premio Estatal del Deporte, que deberá garantizar paridad, inclusión y criterios verificables, y obliga a los municipios a entregar su propio reconocimiento o enfrentar sanciones.

Pérez Carrillo afirmó que el proyecto representa “un paso hacia un sistema deportivo más eficiente, justo y equitativo”, capaz de aprovechar el talento tlaxcalteca y fortalecer la cohesión comunitaria.