Presenta escritora chiapaneca poemario en tztozil y español durante evento “Tlaxcala lee a las mujeres”

Este martes, durante la última jornada de “Tlaxcala lee a las mujeres”, organizada por la Secretaría de Cultura y que se llevó a cabo en el municipio de San Juan Huactzinco, la escritora chiapaneca Susi Bentzulul presentó su poemario Tenbilal Antsetik/Mujeres olvidadas, publicado en diciembre de 2022.

Tenbilal Antsetik/Mujeres olvidadas está escrito, además de en español, en tztozil que es una lengua maya hablada en Chiapas por la etnia indígena del mismo nombre. Al escribirlo en esta lengua, la escritora busca marcar un posicionamiento político para denunciar la colonialidad de lenguaje que se ha impuesto sobre las mujeres de los pueblos originarios para escribir, aprender y enseñar en una lengua ajena.

“Es un acto revolucionario, ir contra la hegemonía lingüística que ha sido impuesta para pensar, escribir y soñar solo en español”, expresó Susi Bentzulul.

La intención de escribirlo también en español, según las palabras de la autora, es demostrar que los pueblos originarios están formados por personas bilingües que tienen la capacidad de expresar lo que sienten tanto en su lengua madre como en español.

“La poesía nos da la oportunidad de liberarnos. De nombrar las cosas de las que muchas veces no podemos hablar en otros espacios. La poesía nos da la posibilidad de visibilizar y de denunciar las violencias”, remarcó la escritora, quien además busca apoyar a las mujeres que desean desarrollar esta rama del arte.

Este poemario, publicado en colaboración con el Fondo de Cultura Económica (FCE), es el debut literario de la poeta chiapaneca y está disponible en la plataforma digital de Educal, donde puede ser adquirido en línea.

Acerca de los planes que tiene a continuación, la escritora compartió que su deseo es caminar en los municipios indígenas para visibilizar las violencias machistas que se viven en ellos. Con el objetivo de formar círculos de diálogo sobre las acciones que como sociedad debemos emprender para que el cambio sea una realidad, en los que las mujeres y niñas sean protagonistas, pero con apertura a que los hombres también puedan participar y generar conciencia al interior de estas comunidades.

“Tomemos la palabra como un acto de denuncia para no callar las violencias que estamos viviendo, para nombrarlas. Para que nuestras historias no queden enterradas, que no queden en el silencio”, concluyó en ánimo de alentar a las mujeres a alzar la voz.