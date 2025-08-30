Presenta Coeprist sitio web para fortalecer vigilancia sanitaria

La titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), Jazmín Jiménez Gutiérrez, presentó ante representantes de cámaras de comercio del estado el nuevo sitio web del organismo, una herramienta que busca acercar información clara y confiable a la ciudadanía, así como fortalecer la transparencia en sus procesos.

Jiménez Gutiérrez subrayó que uno de los temas más sensibles para la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros es la salud de la población, la cual es un eje central de todas las acciones del gobierno estatal. “La indicación es clara: trabajar con el mayor esfuerzo, con transparencia y calidez, para responder a las necesidades de las y los tlaxcaltecas”, señaló la titular de la Coeprist.

Como parte de este esfuerzo, destacó que ahora se cuenta con cédulas de autoverificación para que los propios establecimientos puedan evaluar las condiciones con las que operan y subsanar con oportunidad las observaciones. Además, podrán consultar la lista del personal verificador autorizado, con el objetivo de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción.

Durante la presentación, destacó que el nuevo portal digital responde a las solicitudes expresadas por la ciudadanía y los sectores económicos de la entidad, al tiempo que dio a conocer que la página web está conformada por ocho módulos: riesgos sanitarios, fomento sanitario, marco jurídico, sistema de gestión de calidad e información de contacto, entre otros.

El sitio web de la Coeprist puede consultarse en el link: https://coeprist.saludtlax.gob.mx/portal/index.html.

A la presentación acudieron representantes de organismos como la Asociación de Hoteles y Moteles del estado (AHMET), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tlaxcala, y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), entre otras.