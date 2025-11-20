Presenta Bladimir Zainos Flores exhorto para fortalecer el cumplimiento de la Ley Municipal en designaciones clave

El diputado Bladimir Zainos Flores presentó ante el pleno del Congreso local la iniciativa mediante la cual exhorta a los ayuntamientos del estado de Tlaxcala a cumplir con los requisitos que establece la Ley Municipal para la designación del tesorero municipal, del director de Obras Públicas y del titular del Órgano Interno de Control. Expuso que estas figuras desempeñan funciones esenciales en la integración de la cuenta pública, la supervisión de obra pública y la prevención de actos de corrupción, por lo que resulta indispensable que quienes ocupen dichos cargos cuenten con el perfil profesional, la experiencia y los requisitos legales exigidos.

- Anuncio -

El legislador detalló que derivado de la información remitida por el Órgano de Fiscalización Superior, se identificó que diversos municipios han propuesto perfiles que no cumplen plenamente con los requisitos legales para desempeñar estas responsabilidades, lo cual puede comprometer la adecuada rendición de cuentas, la firma válida de la documentación financiera y la integración de los expedientes de obra pública. Señaló que la ley es clara respecto a la formación académica, experiencia profesional y requisitos administrativos que deben reunir las personas designadas, así como las prohibiciones aplicables cuando existan antecedentes de responsabilidades administrativas o impedimentos legales.

Durante su exposición, Zainos Flores subrayó que garantizar perfiles idóneos es indispensable para fortalecer la correcta elaboración de las cuentas públicas y para asegurar que los procesos administrativos municipales se conduzcan con legalidad, transparencia y eficiencia. Reiteró que la observancia de los requisitos establecidos no sólo abona al cumplimiento normativo, sino que también protege a los propios ayuntamientos en la toma de decisiones y en el manejo responsable de los recursos públicos.

Finalmente, la iniciativa con proyecto de acuerdo presentada por el diputado Bladimir Zainos Flores fue turnada a las comisiones unidas de Fiscalización y Finanzas; y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen.