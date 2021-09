Presencia de Díaz-Canel y Maduro en México podría afectar relación comercial con EU: Canacintra

La presencia de los presidentes de Cuba y Venezuela en el país, para participar en la V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) podría afectar negativamente la relación comercial entre México y Estados Unidos, para cuyo gobierno esos mandatarios son “gente no muy grata”, consideró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Tlaxcala, Marcos del Rosario Haget.

En este sentido, advirtió que depende de la forma como el presidente estadunidense Joe Biden interprete la visita de trabajo que el fin de semana pasado realizaron Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro a México, que el sector industrial nacional y local cierre este año de forma positiva o negativa.

Pese a tratarse de una reunión oficial de la Celac de la que México fue sede, el empresario tácitamente responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de haber “traído” a los mandatarios de Cuba y Venezuela al país, lo cual puede ser interpretado de otra forma por el gobierno norteamericano.

“Mucho depende (de cómo cierre el año), tuvimos una cumbre esta semana donde nuestro presidente trajo (sic) a gente no realmente grata para Estados Unidos, que fue Maduro y el presidente de Cuba, pues eso genera fricción con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos y Canadá”, indicó.

Para Marcos del Rosario “hay cosas en la política internacional que no se ven bien” y López Obrador debió haber actuado como el expresidente Vicente Fox cuando, previo a la reunión de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de 2002, pidió al entonces mandatario cubano Fidel Castro “comes y te vas” para no afectar su relación con George Bush.

“Sé que el presidente (López Obrador) lo hace porque es incluyente e invita a todo el mundo, pero hay cosas que a lo mejor no debemos hacerlo, pongo un ejemplo, cuando vino Fidel Castro y estaba Fox y dijo “COMES Y TE VAS”, porque no quiso tener problemas con el presidente de Estados Unidos que iba a venir a la reunión. Es nada más cuidar las formas”.