Prepara CROM renovación del Comité Ejecutivo; Enrique García se retira de la vida sindical

La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en Tlaxcala convocará a la renovación de su Comité Ejecutivo en los próximos días, debido a que el 14 de septiembre de 2024 concluye el segundo periodo consecutivo de Enrique García Peregrina al frente de esta organización gremial.

El propio García Peregrina informó lo anterior y destacó que él ya no buscará mantenerse como secretario general de la CROM en la entidad, pues a sus 88 años de edad se retirará de la actividad gremial y la idea es dar paso a nuevos cuadros en la conducción de esta central obrera.

En entrevista, expuso que su periodo oficial de representación concluye el próximo 14 de septiembre y de acuerdo con la reforma laboral “ya estamos preparando todo lo que se requiere para elegir un nuevo Comité Ejecutivo, tal como lo establece la ley, esto es, con la convocatoria correspondiente, la fecha del acto y la integración de planillas porque ahora es con voto libre, directo y secreto en urnas, o sea que la cosa es muy seria ahora y estamos vigilados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)”.

No obstante, indicó que en la CROM no tienen nada que esconder, así que la renovación de la dirigencia se llevará a cabo conforme lo estable la Ley Federal del Trabajo.

En su caso, recordó que hace 35 años fue secretario general de la CROM en Tlaxcala por primera ocasión, en ese tiempo el periodo de representación era de dos años y ahora es de seis.

Después de esa primera gestión, Enrique García ocupó distintas carteras en el Comité Ejecutivo y así siguió hasta que en 2012 regresó a la dirigencia estatal y en septiembre próximo cumplirá el segundo periodo consecutivo… “el tiempo se va y todo tiene su fin”.

Adelantó que habrá reuniones para afinar la convocatoria y lo que tiene entendido es que se postulará una planilla de unidad, pero esa situación la definirán los cromistas, pues él está en la decisión de retirarse de manera definitiva de la vida sindical.

Consideró que la postulación de una planilla de unidad es lo más acertado, ya que eso refleja que no hay problemas internos, porque todo mundo participa.

García Peregrina aseguró que deja todo bien en la CROM, “no he cerrado fábricas, no he abierto nuevas, son como 30 empresas (con contrato colectivo) y unos 10 mil agremiados”.

Expuso que la CROM necesita juventud y por ello es que ha preparado un equipo de jóvenes por alrededor de 10 años, porque tienen otra mentalidad y otra forma de ver la vida, son profesionistas y “llevan en el corazón y en el cerebro que esto es una responsabilidad”.

Por último, apuntó que la dirigencia sindical también es como una profesión y los próximos dirigentes deben ver por el futuro de esta organización, que fue una de las primeras a nivel nacional y vale la pena cuidarla. “Me voy feliz, feliz feliz… la CROM me ha dado todo”.