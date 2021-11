Preocupa al sector privado cobros abusivos y a criterio de las autoridades en Tlaxcala

Dirigentes de organismos del sector privado externaron a diputados locales su preocupación porque las autoridades de los ámbitos estatal y municipal recurran a acciones “abusivas y desproporcionadas” para captar recursos por el cobro de impuestos y derechos, a efecto de subsanar los recortes presupuestales de la Federación, “en perjuicio de la certeza y confianza empresarial para invertir en Tlaxcala”.

Lo anterior lo plantearon en una reunión que sostuvieron con los diputados que integran la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del estado el pasado martes, a la cual asistieron los presidentes del Centro Empresarial de Tlaxcala (CET), José Noé Altamirano Islas; de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Marcos del Rosario Haget; de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala, (AET), Iván Guarneros Gómez; de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (AHMET), Virgilio Medellín Viveros; de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chiautempan, Alberto Orozco García, entre otros.

En su intervención, Noé Altamirano pidió a los diputados que analicen y revisen las leyes de Ingresos municipales para evitar el pago de derechos abusivos y cobros a criterio. Además que se emita un exhorto a cada alcalde para que a la brevedad se aprueben los reglamentos municipales de mejora regulatoria e integren sus comités municipales en esta materia, a fin de que estos sean una realidad y no una simulación.

- Anuncio -

De igual manera, solicitó que haya estabilidad en los marcos regulatorios para que no cambien los requisitos, trámites y costos sin justificación alguna cada año. “Las empresas requieren certeza para invertir, el marco regulatorio debe ser predecible para que a las empresas nos permita planear el gasto para su cumplimiento. Ante los recortes presupuestales nos preocupa que esto sea un mecanismo para la captación de recursos de una manera abusiva y desproporcionada hacia las tesorerías de las empresas”.

Subrayó que “normas claras y trámites simples coadyuvan a detonar la inversión, a la consolidación de las empresas, contribuye a la generación de empleos y al desarrollo de la entidad”.

En el ámbito estatal, señaló que las empresas instaladas en Tlaxcala están siendo fiscalizadas sobre el pago de impuestos locales de ejercicios fiscales pasados, cuando en su momento cumplieron con todos los requisitos a fin de acceder a los incentivos fiscales. “Ahora se quiere inhibir el aprovechamiento de dichos incentivos, ¿la idea es desincentivar a las empresas?”, cuestionó.

Adicional a ello, expuso que en la aplicación de multas en los diversos rubros de cumplimiento de la ley, la unidad fiscalizadora local está optando por establecer las multas más altas que se establecen en el marco legal. “Nuevamente nos alarma que se usen estas atribuciones de la autoridad para la captación de recursos en perjuicio de la certeza y confianza empresarial para invertir en Tlaxcala”.

- Anuncio -

Otro hecho adicional es que con la reciente creación de la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría de Protección al Ambiente –agregó–, “nos llama la atención que se prevén ingresos por más de 20 millones de pesos por sanciones para el siguiente año. Nuevamente nos preocupa que se creen mecanismos de captación de recursos en perjuicio de las empresas, más allá del fin y propósito loable que tienen estas instituciones”.

Altamirano Islas asentó que los empresarios están convencidos y refrendan su compromiso de privilegiar todas las medidas necesarias para cuidar el medio ambiente, pero “lo que no queremos son unidades de persecución que ahuyenten a las empresas del territorio tlaxcalteca. Por ello debe existir diálogo con el sector empresarial, debe llamarse a un parlamento abierto para establecer con claridad y objetividad los reglamentos a las leyes secundarias”.

También, llamó a que se exhorte a la reactivación del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico de Tlaxcala (CEDET), no sin antes actualizar y modernizar su marco jurídico.

Puntualizó que el tema de competitividad debe abordarse en el Congreso, pues Tlaxcala ocupa el lugar 28 en esta materia en el país, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), además de demandar que prevalezca el Estado de derecho y la seguridad pública porque una de las condiciones para invertir es la confianza.

Por su parte, el dirigente local de la Canacintra y además presidente del Clúster Automotriz en la entidad, Marcos del Rosario Haget expuso que estos dos sectores enfrentan problemas de suministro y abasto de insumos, aunado a un encarecimiento en el precio de los fletes, lo cual complica la economía de las empresas.

Ante ello, también demandó reglas claras y cuidar la seguridad en las empresas, pues retomó el tema del ex secretario de Seguridad Ciudadana, Alfredo Álvarez Valenzuela, quien está prófugo de la justicia desde el pasado sábado.

“Lo que pasó el fin de semana es un hecho lamentable que no pueden pasar. La gente que trajo el secretario dónde está, es muy complejo”, de modo que pidió a los diputados que revisen muy claramente este tipo de asuntos, “porque si no hay seguridad, no hay inversiones”.

Puntualizó que el sector privado está abierto a ayudar a los legisladores en lo que necesiten y trabajar para generar un mejor estado.

A su vez, Alberto Orozco, presidente de la Canaco de Chiautempan, dijo que como representante de los micro, pequeños y medianos empresarios, en cada municipio se incrementan los impuestos para abrir un negocio nuevo, además de que se necesita tener a un conocido para no retrasar los trámites de apertura.

En esta reunión estuvieron los diputados Miguel Ángel Caballero Yonca, Vicente Morales Pérez, José Gilberto Temoltzin Martínez, Alejandra Ramírez Ortiz, Bladimir Zainos Flores, Marcela González Castillo y Mónica Sánchez Angulo.