Preocupa a CMU que por acuerdos políticos no se cumpla la AVGM

Al Colectivo Mujer y Utopía (CMU) le preocupa que haya desinterés en garantizar instituciones especializadas en atención a las violencias contra las mujeres y que solo se cumplan órdenes superiores sin contribuir a la erradicación y sanción de este tipo de agresiones, aseveró Edith Méndez Ahuactzin, directora de esta asociación civil.

Así lo expuso ante el reciente nombramiento de Gabriela Hernández Montiel como titular del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), en sustitución de Yeny Charrez Carlos, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Resaltó que se observa “un gran desinterés por garantizar que haya instituciones especializadas para la atención a las diferentes formas violencias contra las mujeres en el estado” y a la manera en que las autoridades justifican la designación de titulares, como en este caso particular.

Criticó que Sergio González Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), declare que al frente del CJM ahora se encuentra una persona que tiene perspectiva de género y no una especialista que conozca el contexto en que las mujeres viven en el estado, los modelos, los protocolos, las rutas de atención y el trabajo coordinado con instituciones, así como la Alerta de Violencia de Género (AVGM)

“Porque el trabajo que Hernández Montiel hacía en la Dirección de Atención a Migrantes no está atravesado por la AVGM; entonces los acuerdos políticos han servido para que se tengan puestos públicos pero no para servir a la ciudadanía”.

Remarcó que esta situación “es bastante grave” porque cuando alguien no cuenta con perfil especializado “simplemente se van a cumplir órdenes desde lo superior y no va a contribuir para nada en la atención y erradicación de estos niveles de violencia que se viven”, pues se requiere de un conocimiento en los programas desde nivel federal.

Insistió que el estado se encuentra “en un contexto de completa simulación, simplemente se está dejando en el abandono a las instituciones… es preocupante e indignante las respuestas que se dan por parte del secretario de Gobierno a nombre de la gobernadora, porque no son las que se necesitan”.

Pareciera que -añadió- se “protege a la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando está no dando resultados, pues se ha informado que de 252 carpetas vinculadas solo en siete se ha dictado sentencia; han dicho que hay retrasadas, pero qué pasa con las violencias que se viven actualmente, no se están abriendo carpetas, no es posible que en lo que llevamos de este año solo haya una por feminicidio”.

Recalcó que a un año de la declaratoria de la Alerta de Violencia lo que se observa es un “check list” de acciones, en lugar de fortalecer a las dependencias y garantizar una atención adecuada, sensible y especializada, pero así “no creo que se logre”.