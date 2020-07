Prende focos de preocupación el alza de contagios de Covid–19 en obreros cetemistas: López

Los contagios de Covid–19 se agudizaron entre las huestes cetemistas en junio pasado, ya que se contabilizaron 38 casos positivos en dicho mes y lo alarmante es que se registraron cuatro decesos en 10 días, lo cual prendió focos de preocupación en la dirigencia gremial por la salud de los afiliados y por las afectaciones en las líneas de producción por esta causa.

Al respecto, el asesor jurídico de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad, Víctor López Hernández mencionó que los contagios han sido afuera de los centros laborales y además –reveló– uno de los cuatro cetemistas que perdieron la vida por Covid–19 era integrante del Comité Ejecutivo local.

Ante este panorama, hizo un llamado enfático a los agremiados: “ya conocemos de casos de Covid–19 de familiares, amigos y conocidos, por eso hay que cuidarse y sobre todo en el exterior, porque en los centros de trabajo con la nueva normalidad nos han enseñado a ser más disciplinados, pero no ocurre lo mismo afuera de las plantas”.

López Hernández puso como ejemplo una empresa del municipio de Ixtacuixtla donde “adentro de la planta todo es normal con las medidas sanitarias, pero salen los trabajadores y ahí entran en contacto con el vendedor de churritos, de raspados, de elotes y hasta de Avon, en fin […] sin medidas de seguridad y lamentablemente esa es la realidad que viven los compañeros, así que el llamado es que se cuiden principalmente por su familia”.

En lo que va de la contingencia sanitaria, la CTM registra en total 47 casos positivos de Covid–19 entre sus agremiados y cuatro decesos. “Algunos ya se han recuperado y han regresado a laborar”.

Los casos positivos del coronavirus SARS–CoV–2 “nos ha desbalanceado enormemente, eso ha orillado a que muchas veces se interrumpan los procesos de producción, a que no haya normalidad en ellos, de pronto cambian las cosas y dentro de todo tratamos de pactar que las suplencias las realicen compañeros que no están laborando”.

Emperó que eso genera que haya desbalances “porque no todos son eficientes en el trabajo y eso arroja que los porcentajes de calidad y de eficiencia tampoco se estén cumpliendo como en antaño”.

Esta situación desalienta a los patrones, pero al reflexionar sobre la realidad del Covid–19 que ya se vive con sus trabajadores y no sólo a través de las cifras que da a conocer todos los días el gobierno, entonces “se va adquiriendo consciencia de la nueva situación y tenemos que poner todavía más de nuestra parte para tratar de enmendar lo más posible estas cosas y he visto responsabilidad de la mayoría de los empleadores, pues hemos recibido reportes de trabajadores que no están agremiados con nosotros en los que nos piden que los ayudemos a denunciar que en sus centros de trabajo no hay protocolos sanitarios, presiones para no cuidar la sana distancia ni equipo de protección básica”.

Cabe destacar que ante estas situaciones, alrededor de 300 personas se han acercado a la CTM para solicitar asesorías a través de las redes sociales. Estas omisiones en los protocolos se presentan principalmente en la industria textil y de reciclado de PET y poliuretano.