Premios de Artes Visuales, más de una década de reconocer a artistas tlaxcaltecas

Para reconocer la capacidad creadora e innovadora de los artistas tlaxcaltecas, desde 1999 se instituyeron los “Premios Tlaxcala de Artes Visuales” y hasta este año suman ya 134 galardones entregados a igual número de artistas, así como un sinfín de menciones honoríficas otorgadas por la calidad de las obras presentadas.

Los “Premios Tlaxcala de Artes Visuales y Literatura” son entregados de manera conjunta por el Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC) y por la Secretaría de Cultura federal y su sistema de selección de las obras ganadoras es reconocido por diversos artistas que han integrado los jurados de los certámenes.

De acuerdo con información proporcionada, desde 1999 a la fecha se han otorgado 134 premios en las disciplinas de Pintura, Grabado, Fotografía, Ilustración y Arte Digital.

En la edición 2020 de los “Premios Estatales de Artes Visuales y Literatura”, la Secretaría de Cultura federal, a través del ITC, entregó 500 mil pesos a 11 ganadores e igual número de menciones honorificas a creadores locales y residentes del estado en reconocimiento a su labor artística.

Los artistas que resultaron ganadores este año son Melisa Comas Cortés, Luis Enrique Vázquez Paúl y Gerardo Flores Coyac, en Arte Digital; Héctor Andrés Valencia Huesca y Jesús Daniel Fortiz Canales, en la categoría de Ilustración; así como Jordi Rafael Montiel Ramos y Carlos Ulises Luna Saucedo, en Fotografía.

Además, María Andrea Saldaña Corona, Julián Efraín Flores Cruz, Gerardo Flores Coyac y Kevin Cabrera Palafox, obtuvieron el primer y segundo lugar, en las categorías de Grabado y Pintura, respectivamente.

En la comunidad artística, las convocatorias de los Premios Tlaxcala de Artes Visuales son de las más esperadas cada año, pues desde hace más de 20 años han reconocido al talento creativo e incentivan el desarrollo artístico visual mediante la entrega de estímulos económicos y la muestra de las obras seleccionadas por el jurado calificador de dicho certamen.

Además, porque los artistas saben que sus obras serán las justas ganadoras, pues el sistema de jurados de los concursos y la selección de las obras cumple con los principios de imparcialidad y transparencia.

Así lo reconoce el artista visual, Per Anderson, quien formó parte de un jurado calificador.

En el En el libro “Premios Tlaxcala de Artes Visuales 99-11”, publicado en junio de 2013 por el ITC y el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el creador destaca que “lo que ha dado credibilidad al concurso es que el jurado año con año se ha compuesto por diferentes artistas, generalmente traídos de fuera de Tlaxcala, de modo que difícilmente pueden verse sesgos injustos o desvirtuados por contubernio o motivos personales con artistas participantes en el concurso.

La obra que entra a competencia, abunda, está cubierta con un seudónimo. Es hasta después de que el Jurado ha seleccionado las obras ganadoras y participantes que se abre una carta que revela quien es el autor.

“En mi experiencia como miembro de distintos jurados, siempre me ha confortado la idea de que las selecciones han sido realizadas conforme a un criterio que fielmente representa mis convicciones. También he podido experimentar un nivel considerable de acuerdos y coincidencias con los demás miembros del jurado, lo cual me hace pensar que sí es posible participar en la articulación de un lenguaje visual haciendo que el público se identifique, se descubra o se cuestione por medio de la obra expuesta.

“Si la obra de arte es capaz de crear para nosotros un novedoso vínculo con el entorno (externo o interno), hacernos reflexionar, sentir y experimentar lo que antes no se había visto, la tarea y su función está más que justificada y merece todo apoyo y estímulo posible. Es un bien intangible que sólo la cultura nos puede dar”, afirma.

En el texto se asienta que “las instituciones refrendan el compromiso de promover la creación artística en el estado con la convocatoria anual de los premios, cuya finalidad consiste en impulsar y estimular la creación, alentar el desarrollo, reconocer el talento y la calidad artística de los creadores…Inicialmente con pintura en 1999 y con grabado y fotografía a partir del año 2003”.

A su vez, el ITC apunta que “trabaja para favorecer mejores condiciones de calidad de vida mediante el pleno acceso al disfrute y conocimiento de la cultura local y nacional, de las manifestaciones artísticas, del patrimonio cultural tangible e intangible; vinculando el arte y la cultura como un medio importante de desarrollo humano. Por ello se hace énfasis en que estas convocatorias están dirigidas a los creadores en activo, aquellos que han estado trabajando arduamente y han sido constantes en su proceso de creación, de capacitación y profesionalización. Es un reconocimiento a su labor creativa”.

Por todas estas razones, los Premios Tlaxcala de Artes Visuales son sinónimo de oportunidad en el difícil y amplio mundo del arte, generador de crecimiento y satisfacción profesional para artistas consolidados como Helena Garza Álvarez, Yolanda García Lima, Josefina Nava Jácome, Rafael Cázares, Jorge Barrios, Abel Benítez, Gonzalo Pérez hasta jóvenes considerados como “nuevos talentos”, tal es caso de Melisa Comas, Daniel Fortiz, María Andrea Saldaña, Jordi Rafael Montiel, Nohemí López, Ulises Luna, Melisa Ortega y Fernando Flores, entre otros.

Cabe referir que los trabajos ganadores de la edición 2020 se exhiben en el Centro Cultural del ITC ubicado en el municipio de Huamantla, pero también se puede apreciar a través del catálogo digital publicado en la página www.culturatlaxcala.com.mx.