Precios de garantía, créditos, seguros y apoyo para comercialización, demandan campesinos

Campesinos de la zona oriente necesitan de precios de garantía, fondos líquidos, créditos de avío, seguros agrícolas, impulso para la transformación de alimentos y comercialización, aseveró Miguel Ángel Hernández Montiel, presidente de la organización Solidaridad para el Desarrollo Endógeno.

Expuso como ejemplo el municipio de Huamantla, donde se siembran alrededor de 20 mil hectáreas, mayoritariamente de maíz, pues es uno de los ejidos más grandes del estado, y –agregó- si bien en este ciclo “nos está yendo bien a los campesinos de temporal con estas lluvias, no podemos echar las campanas al vuelo”.

Las siembras ya se establecieron y las milpas ya comienzan a puntear, pues la naturaleza ha sido bondadosa y el trabajo de las personas ha sido decidido, “porque la verdad el apoyo del gobierno ha sido nulo”, quienes producen lo hacen con recursos propios, dijo.

El problema –añadió- es que en diciembre, cuando se saca la cosecha hay una “realidad triste” porque nos pagan en 3.50 o cuatro pesos el kilogramo de maíz, pero si tenemos necesidad de comprar porque ya se agotó la producción para autoconsumo, el costo es de ocho a nueve pesos, y el de tortilla hasta en 18 pesos.

“Entonces, la gente que trabajó y se rompió el lomo todos los días bajo los rayos del sol del ciclo, recibe un precio miserable por su maíz; mientras el que lo guarda por cinco meses porque tiene posibilidad de acaparar y guardar en una bodega, gana el doble, y el que lo transforma, hasta 14 pesos”.

Agregó que la tonelada de Urea cuesta 11 mil pesos “y el diesel cada vez más caro”; además, se debe pagar a un jornalero la cantidad de 150 a 180 pesos por día. “Estamos abandonados… llegará un momento en el que el hilito se va a romper”.

Confió en que la gobernadora electa, Lorena Cuéllar Cisneros “ponga oído a cada una de las propuestas realizadas por las organizaciones del campo”, pues se requiere de precios de garantía, fondos de garantía líquida, créditos de avío, seguros agrícolas, impulsar la transformación de alimentos y comercialización, es decir, “apoyos verdaderos”

Esta organización se encuentra constituida formalmente y tiene presencia en Huamantla, Altzayanca, Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla, con alrededor de dos mil agremiados y está en proceso de integración al Congreso Agrario Permanente (CAP).

“El sector debe estar representado por una persona sensible y conocedora del tema”, pues no todos los secretarios de Fomento Agropecuario han tenido una vocación hacia el campo y no se han orientado las acciones. “Es necesaria la transformación de la vida de la gente dedicada a trabajar la tierra, ya nos ha dolido mucho y hemos estado abandonados”.