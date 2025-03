PRDT lamenta cerrazón y subordinación de diputados que impiden comparecencias por inseguridad

Las diputadas de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT) en el Congreso local, Blanca Águila Lima y Laura Yamili Flores Lozano, lamentaron la cerrazón, sometimiento y la subordinación de la mayoría de los integrantes de la LXV Legislatura local, quienes “nuevamente”, impidieron la comparecencia de los titulares de la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJE) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Ernestina Carro Roldán y Alberto Martín Perea Marrufo, respectivamente.

La coordinadora de dicha bancada, Blanca Águila fustigó la determinación de los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Jurídicos y la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, que rechazaron realizar dichas comparecencias.

“¿A qué le temen las y los diputados que votaron en contra de citar a comparecencias? ¿Por qué insisten en cubrirle la espalda a la gobernadora de Tlaxcala, cuando es evidente que la realidad ya rebasó al discurso y a las cifras que nos informan? ¿Cuál es la razón para que le sigan fallando al pueblo de Tlaxcala que confió en ustedes para representarlos desde este congreso? ¿Qué le dirán a las mujeres y hombres que votaron por ustedes y que en fechas recientes han sido víctimas de robos, asaltos, asesinatos, secuestros, extorsiones y robo de autos?”, cuestionó este martes desde la tribuna.

Abundó que es lamentable que “la mayoría apabullante”, no haya tenido el compromiso y sensibilidad de darle certeza a la población tlaxcalteca que exige respuestas claras ante la ola de inseguridad que se vive, ya que “las comparecencias no son un favor, sino una necesidad de que los distintos sectores de la sociedad conozcan qué están haciendo para gobernarlos.

En el mismo tenor, la diputada Laura Yamili Flores arremetió en contra de esa determinación, al consideró que la determinación es para “obedecer” los designios de impedir la comparecencia de dichos funcionarios.

“Compañeras y compañeros diputados, me parece que este Congreso del Estado está cumpliendo con su tarea de callar y obedecer; tarea funcional a cualquier régimen autoritario y demagógico, sin embargo, no dejaremos de insistir y señalar que, en Tlaxcala, no existe un programa sólido de garantice la seguridad de las y los tlaxcaltecas, que estamos atenidos a lo que el gobierno federal haga, cuando pueda hacerlo, o hasta que la población se haga justicia por sí misma.

Pese a esta determinación mayoritaria, la perredista reiteró que no cejarán en sus denuncias y dar a conocer la opinión pública la ineficacia de las estrategias de seguridad, porque “seguiremos denunciando desde esta Tribuna y desde cualquier otro lugar, la comisión de los diversos hechos delictuosos, la ineficacia e incapacidad para resolver de fondo el problema de la inseguridad pública, pues no piensen que, por no aprobarse el dictamen, ello no implica que la responsabilidad del gobierno no exista, antes bien, solo es un ejemplo que cómo elude esa responsabilidad y de que la división de poderes no existe, pues solo existe una subordinación de funciones, que nada tiene que ver con la valiosa, esperada y democrática autonomía de los poderes”.