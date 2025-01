PRDT en Congreso recrimina opacidad del Ejecutivo y cuestiona logros de varios secretarios de Estado

Las diputadas de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT), Blanca Águila Lima y Laura Yamili Flores Lozano arremetieron en contra del gobierno del estado y de sus funcionarios por los índices de inseguridad y la falta de resultados en materia de seguridad.

Desde tribuna y en respuesta a la negativa de la mayoría de los integrantes de la LXV Legislatura local de realizar las comparecencias de diversos funcionarios, las perredistas lanzaron diversas críticas a las políticas públicas y cuestionamientos al quehacer de los servidores públicos.

La legisladora Blanca Águila sostuvo que pese a la negativa del gobierno del estado para reconocer el incremento de hechos delictivos y la existencia del crimen organizado, el gobierno de la República ya demostró que hay células criminales que operan en Tlaxcala.

“Cómo es posible que, en un periodo de casi cuatro meses, la presidenta Claudia Sheinbaum nos haya dado más claridad de las acciones emprendidas en materia de seguridad, que la gobernadora que sigue negándose a la presencia de delincuencia organizada en Tlaxcala. Es lamentable que a más de tres años de gobierno sigamos viviendo en la zozobra de una administración que no ha sabido qué hacer con la seguridad de las y los tlaxcaltecas y que nos sigue engañando diciendo que somos el estado más seguro del país”.

Abundó: “El martes 28 de enero, de acuerdo con los números presentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en Tlaxcala tenemos a la fecha un total de nueve homicidios (en lo que va del año), información que fue replicada por la gobernadora del estado presumiendo que estas cifras nos confirman como uno de los estados en donde prácticamente no pasa nada y en donde, cito textualmente a la gobernadora, gracias a dios, afortunadamente no tenemos situaciones tan terribles como en otros estados”.

Lamentó que la sociedad tenga que vivir en la incertidumbre al no conocer a detalle qué es lo que está pasando en la entidad y, en cambio, “ni el secretario de Seguridad, ni el secretario de Gobierno, la fiscal General de Justicia o la misma gobernadora, han querido aceptar que vivimos en una realidad distinta a la que ellos conciben actualmente”.

Águila Lima abundó que por ello era necesaria la comparecencia de esos funcionarios, pero el no hacerlo “da un muy mal mensaje no a nosotros como diputadas y diputados, sino a la población que confió en sus autoridades electas popularmente, porque ¿acaso no hay cómo defender sus cifras? ¿No hay argumentos para refutar lo que informa la prensa diariamente?”

En ese tenor, pidió a la gobernadora Lorena Cuéllar sensibilidad y apertura para reconocer la realidad que vive la entidad.

Su correligionaria Laura Flores la secundó y tras lamentar la negativa de comparecencias, fustigó el quehacer del secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez, pues “nos gustaría que nos contestara cuál es la estrategia en materia de seguridad pública que el Poder Ejecutivo del estado está implementando, que detenga de manera real y efectiva el avance de la delincuencia, antes de que en Tlaxcala lleguemos a los niveles de violencia de otras entidades del país.

Y lo mismo hizo en el rubro de seguridad y en el tema de turismo, al poner en duda cifras y datos contenidos en el tercer informe de gobierno, los cuales, enfatizó, “nos hubiera gustado escucharlos aquí”.

Pero antes de concluir su intervención, aprovechó para recomendarle al secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, que contrate agencias de Tlaxcala para futuros viajes y con ello fomente la economía local y, de paso, evite la posibilidad de volver a sufrir un fraude.

La respuesta vino del único legislador de Morena que sale al paso de ese tipo de señalamientos y en defensa del gobierno del estado, Vicente Morales Pérez, quien tras dar algunas cifras en materia de seguridad y logros del gobierno estatal, pidió de manera general apoyar a la administración estatal y sumar esfuerzos con propuestas para mantener a la entidad con la más segura del país.

Sin embargo, tanto Águila Lima como Flores Lozano refutaron sus dichos, al asegurar que el apoyo del Congreso ha existido hacia el Ejecutivo, con la aprobación de leyes y de presupuestos “sin moverle una coma”, pero la segunda de las congresistas le recordó a éste que “tú no tienes por qué contestar por ellos, no es obligación de los diputados contestar lo que debieron hacer los secretarios; ellos son los que deberían venir a rendir cuentas, porque este Congreso ha cumplido con lo que el Ejecutivo pide para alcanzar sus programas… no es su obligación defender lo que es indefendible”.