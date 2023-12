PRD podría aceptar coalición con PRI y PAN; sostendrán reunión con Xóchitl Gálvez

Este fin de semana, la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostendrá “el primer acercamiento” con Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México y del resultado de éste, podría haber cambios en la determinación de contender solos en los comicios federales del próximo año.

En entrevista telefónica, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del sol azteca, explicó que en la visita que el próximo sábado realizará Xóchitl Gálvez a Tlaxcala, para sostener un encuentro con la militancia del PRI, PRD y PAN, que se llevará a cabo en el municipio de Apetatitlán, uno de los temas que abordarán será en torno a una posible alianza para contender por el Senado de la República y diputaciones federales.

“Hasta este momento si estamos en este proceso de construcción, decirte que Xóchitl Gálvez viene el próximo sábado y nosotros como perredistas tendremos un acercamiento más cercano, más íntimo con ella, que nos permitirá hacer planteamientos claros para lo que queremos en Tlaxcala”.

Abundó: “Es el primer acercamiento que tendrán los perredistas tlaxcaltecas con ella y esperamos tener planteamientos claros de ella como candidata y también se llevará de nosotros planteamientos claros que nos permitan a los integrantes del Frente Amplio por México lograr el objetivo de ganar la presidencia de la República y el mayor número de espacios en el Congreso de la Unión y en los demás cargos”.

Zenteno Hernández sostuvo que tienen hasta el 2 de enero de 2024 para llegar a un acuerdo con las dirigencias nacionales del PAN y PRI, de lo contrario, este instituto político irá solo en el proceso electoral federal y local, salvo a la presidencia de la República.

“La dirigencia nacional de nuestro partido siempre nos ha dicho que respetarán la decisión que tomemos; entonces de esa construcción tendremos hasta el 2 de enero para firmar un posible convenio de coalición en lo local, pero hasta este momento estamos en la condición de ir solos”.

Sin embargo, reconoció que no hay una resolución final, pues también reconocieron que deberán acatar la determinación que en su momento tome la dirigencia nacional de su partido, ya que “somos un partido nacional, y siguen las negociaciones porque se firmó un convenio de coalición a nivel federal, pero pedimos ir solos en el estado, pero también seremos muy respetuosos y eso lo hemos hecho saber a la dirigencia; lo que se determine a nivel nacional en el caso del Senado y diputaciones federales lo vamos a acatar”.

En caso de no llegar a acuerdos, Zenteno Hernández aseguró que cuentan con varios perfiles para contender tanto al Senado como en los distritos federales, pues “hay compañeros que han mostrado su interés, pero también hemos advertido de este procedimiento, porque si vamos en coalición en el tema de los distritos federales nos tocaría sólo un distrito y apoyar en los otros, pero como estamos en espera, porque no sabemos en qué distritos iremos, y por lo tanto, no podemos revelar el nombre del distrito que nos toque”.