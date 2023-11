PRD en Tlaxcala podría ir solos en todos los comicios; la decisión pende de acuerdos nacionales: Cambrón

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tlaxcala no sólo irá en solitario a las elecciones locales del próximo año, sino que también en los comicios por la renovación del Poder Legislativo federal, según se desprende del acuerdo alcanzado por las dirigencias nacionales de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el sol azteca.

Sin embargo, dicha condición podría cambiar, si existe, en las próximas horas, un acuerdo entre las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD, pero “nosotros valoraríamos abocarnos solo al proceso electoral local”, afirmó el diputado local, Juan Manuel Cambrón Soria, quien adelantó que en ese caso, declinaría cualquier posible participación en la búsqueda del Senado de la República.

Los primeros minutos de este martes se dieron a conocer los alcances del convenio de la coalición que formarán PAN, PRI y PRD, denominada la Coalición Fuerza y Corazón por México para contender por la Presidencia de la República y la mayoría de cargos del Congreso de la Unión, en el que se desprende que acordaron ir juntos en 253 de los 300 distritos electorales federales que existen en el país, así como en 30 de las 32 fórmulas al Senado de la República, excluyendo del acuerdo a los estados de Tlaxcala y Oaxaca, en donde el sol azteca iría solo.

Te puede interesar: PRD decide ir solo en proceso electoral; van con Cambrón para que sea el candidato al Senado

Con ello, los perredistas de la entidad irían solos en la búsqueda de dos escaños en la Cámara Alta y tres curules de la Cámara de Diputados, así como por los 794 cargos locales que estarían en disputa en los comicios locales, ambos a celebrarse el primer domingo de junio del próximo año.

Al respecto, el diputado local, Juan Manuel Cambrón Soria sostuvo que de entrada, la resolución de las dirigencias nacionales, respeta la voluntad de los perredistas de Tlaxcala, pues su máximo órgano de dirección, el Consejo Político Estatal, determinó que contenderían solos en los comicios venideros.

Sin embargo, reconoció que la determinación podría cambiar, pues existen presiones y voces de las dirigencias nacionales de las tres fuerzas políticas de incluir a Tlaxcala en el convenio nacional en la búsqueda de la mayoría del Congreso de la Unión.

De qué dependería una posible modificación, se le cuestionó.

“Al final todo depende de un acuerdo de las diligencias nacionales e incluso si la dirigencia nacional tomará un acuerdo de esa naturaleza, sin valorar lo que ya decidió el Consejo Estatal del PRD, nosotros pensaríamos bien qué hacer en esa ruta, porque no estaríamos en el ánimo de acompañar una coalición con el PRI y PAN…todo depende, en términos lisos y llanos, a un acuerdo entre Marco Cortés (del PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Jesús Zambrano (PRD), así de sencillo”, apuntó

Es posible que haya una rebeldía del PRD de Tlaxcala ante una imposición, se le cuestionó.

“No una rebeldía, porque somos un partido nacional y estaremos metiendo los votos en la buchaca del PRD, porque no los llevaríamos a otro lado, pero lo que es un hecho es que no tendríamos el interés de encabezar una candidatura federal, así que nos abocaríamos a lo local y Juan Manuel Cambrón no participaría en una elección federal y me abocaría solamente a lo local”.