PRD descarta alianza con PRI y PAN; deja abierta la posibilidad con Morena y MC

El presidente del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT), Juan Manuel Cambrón Soria descartó tajantemente la posibilidad de que su partido vuelva a coaligarse con el PRI o el PAN rumbo a los comicios de 2027, al considerar que esas alianzas “desdibujaron al sol azteca, le restaron identidad y lo alejaron de su base ciudadana”.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de aliarse con Morena o Movimiento Ciudadano (MC), aunque atajó que se están preparando para ir solos, “incluso por la gubernatura”, en la que no se descartó como posible abanderado del sol azteca de Tlaxcala a la primera magistratura.

“Después de un ejercicio serio, profundo, de autocrítica política y de análisis electoral, llegamos a la conclusión de que esas coaliciones con el PRI y el PAN no nos ayudaron en absolutamente nada. Por el contrario, nos perjudicaron porque nos desdibujaron e hicieron que frente al electorado perdiéramos coherencia ideológica”, explicó Cambrón.

No obstante, el dirigente dejó abierta la posibilidad de alianzas con otras fuerzas políticas, como Morena o Movimiento Ciudadano, aunque aclaró que actualmente el PRD no busca acuerdos ni diálogos con ningún partido, porque “estamos abiertos a cualquier otra posibilidad, pero no las estamos buscando. Nos estamos preparando para ir solos en 2027, incluso con candidato propio a la gubernatura”.

Cuestionado sobre si él podría ser el abanderado perredista para la contienda estatal, Cambrón Soria no se descartó, pues “si las condiciones políticas lo permiten, no me encarto ni me descarto. En este momento mi tarea es fortalecer la estructura del partido, pero llegado el momento, habrá que valorar en qué punto estamos y para qué nos alcanza”.

El ex legislador detalló que el PRD ha iniciado un programa intensivo de reconstrucción territorial, con la creación de comités municipales y seccionales en las principales zonas del estado. Aseguró que en la región centro-sur, el partido mantiene una presencia sólida en al menos 30 a 35 municipios, mientras que hacia el norte y oriente “aún enfrentan dificultades reales de presencia territorial”.

En entrevista, el también ex diputado local reconoció que tras la pérdida del registro nacional del PRD, los comités estatales que aún conservan su acreditación legal se encuentran en un proceso de “reinvención política y reorganización territorial”, con el propósito de recuperar sus banderas históricas y reconstituirse como una opción real de izquierda democrática.

Respecto a las expectativas electorales, Cambrón confió en que el PRD mantendrá su registro local y superará los resultados de 2024, al afirmar que “nuestro peor escenario sería conservar el 3 por ciento de la votación y mantener el registro; sin embargo, estamos trabajando para alcanzar dos dígitos. En 2024 logramos 7 por ciento en ayuntamientos y 5.6 en diputaciones locales, así que tenemos una base firme para crecer”.

A nivel nacional, precisó que el partido ya no podrá participar como fuerza con registro federal en 2027, pues los tiempos legales se agotaron mientras se resolvía la impugnación por la pérdida de registro. Sin embargo, los ocho estados donde el PRD sigue vigente, entre ellos Tlaxcala, acordaron formar un bloque de coordinación para mantener viva la estructura y trabajar a mediano plazo en la recuperación del registro nacional.