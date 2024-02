PRD definirá este miércoles a su propuesta al Senado; Cambrón será candidato a diputados federal

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) será la que defina el nombre de la persona que habrá de integrar la fórmula al Senado de la República que impulsarán la coalición Fuerza y Corazón por México que integran PRI, PAN y el propio sol azteca, lo cual puede ocurrir este miércoles, informó la líder estatal perredista Patricia Zenteno Hernández.

Te puede interesar: Morena impugna ante el TET registro de coalición entre PRI y PAN

Lo que sí es un hecho, dijo la dirigente, que el diputado Juan Manuel Cambrón Soria, será el abanderado de la coalición en la contienda por el distrito federal 03, con cabecera en Zacatelco, mientras la propia Zenteno Hernández, será compañera de fórmula de la priista Ávalos Zempoalteca.

“La comisión electiva está por emitir el dictamen en el caso del Senado… tenemos cuatro propuestas no quisiera adelantarme pero esta instancia está realizando el procedimiento y revisión de los registros y nos ha pedido que seamos reservados porque estamos en la posibilidad de mandar a una mujer o quizá al hombre, pero eso se está revisando. En el caso del Senado la suplencia está prevista para PRD y si no hay ningún cambio su servidora será quien acompañe a la compañera Anabell Ávalos, lo cual ayudará a reforzar el trabajo a favor de la coalición”, sostuvo la dirigente perredista.

Abundó que el caso de Cambrón Soria, éste será la propuesta perredista de la coalición, toda vez que al PAN le correspondió definir candidata a la diputación en el distrito 01 con cabecera en Apizaco y al PRI en el 02 de Tlaxcala capital.

Puedes ver: PRD abierto a candidaturas comunes con PRI y PAN, pero deben desistirse de su coalición: Cambrón

Por otra parte, la dirigente estatal del PRD prácticamente descartó la posibilidad de celebrar candidaturas comunes en la búsqueda de diputaciones locales o alcaldías con sus pares del PRI y PAN, pues para ello estas dos últimas fuerzas políticas deben desistirse del su coalición y a partir de ello, reestructurar las nominaciones en municipios en los distritos electorales.

“Se soltó la posibilidad de que pudiera haber una candidatura común, pero para eso necesitaremos el desistimiento de los integrantes de la coalición (PRI y PAN) para poder armar la candidatura común, pero mientras eso no suceda, no va a pasar y los plazos ya se están acotando, creo que ya no habría posibilidad porque no ha habido ninguna plática formal, además, recordemos que el PRI trae un vacío en la dirigencia, ellos tienen que subsanar sus temas para dar pauta a mesas de negociación, lo cual no ha ocurrido, además, ya es muy complicado porque los partidos venimos trabajando con candidatos y candidatas y con mucha labor en tierra, por eso creo que ya será más que complicado”, apuntó.