PRD debe defender sus votos y su registro en el estado de Tlaxcala

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) realizará una evaluación de los resultados electorales de los comicios del 2 de junio, pues de acuerdo a resultados preliminares únicamente ganarían dos de los 60 municipios, por lo que “hay que cuidar los votos”, en especial, para confirmar su registro y acceder a una de las diputaciones plurinominales.

El líder estatal interino del PRD, Sergio Juárez Fragoso explicó que el análisis de los datos duros comenzará después del 9 de junio, pero calificó como inesperados los resultados de esta contienda electoral.

“Fue algo inesperado, pero hay que considerar algunas situaciones como el gran manejo de los programas sociales para influir o incidir en quienes lo reciben y creo que eso es uno de los elementos que no se ha podido revisar con puntualidad y que debiera de hacerse y una vez que pase el proceso electoral habrá que buscar mecanismos de control legal para ese tipo de cosas no. Creo que mucha gente fue a votar por eso y de ahí los resultados adversos que venimos teniendo. No podemos competir en contra de quien maneja programas sociales”.

A pesar de los resultados adversos, Juárez Fragoso celebró que el PRD logró mantener su registro en Tlaxcala y los niveles de votación le estarían alcanzando para tener un diputado plurinominal para la próxima legislatura local.

“Efectivamente no ganamos ningún distrito de acuerdo a los resultados que hasta hoy se tienen, pero somos parte de la escena política y el PRD sigue vivo en Tlaxcala”.

Además, aunque reconoció que la alianza que signaron a nivel nacional con PRI y PAN no alcanzó el triunfo en ninguno de los tres distritos federales, el dirigente estatal del sol azteca aseguró que esta coalición denominada Fuerza y Corazón por Tlaxcala “si funcionó, porque se tuvo una votación importante”.

En tanto, el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, Juan Manuel Cambrón Soria enfatizó que el PRD deberá defender los triunfos obtenidos por sus abanderados y la preservación del registro del sol azteca en el estado.

“En este momento crucial, mi principal objetivo es defender los triunfos de nuestros candidatos y garantizar que el PRD continúe siendo una fuerza política significativa en nuestro estado. No podemos permitir que se menosprecie el esfuerzo y la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotros”.

Además, hizo un llamado a la unidad y la solidaridad entre los miembros del instituto político y sus simpatizantes, ya que “es momento de cerrar filas y trabajar juntos para enfrentar los desafíos que se nos presentan. La defensa de nuestros triunfos es una causa que nos compete a todos, y juntos somos más fuertes. Mantener nuestro registro es vital para seguir siendo una opción viable y competitiva en la política estatal, hasta ahora los números nos favorecen, por ello debemos estar atentos y a la defensa de cada sufragio. Es un derecho que hemos ganado con esfuerzo y dedicación, y no permitiremos que nos sea arrebatado”.

