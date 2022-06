Prácticamente erradicada la corrupción en Secretaría de Infraestructura, sostiene gobernadora

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aseveró que la corrupción está prácticamente erradicada en la Secretaría de Infraestructura (SI, antes Secoduvi), pues han cesado las llamadas de denuncia y confió en no recibir ninguna más, de lo contrario le dará seguimiento de manera personal a cada una.

En el marco de la entrega de vehículos nuevos a esta dependencia refirió que cuando iba a asumir la gubernatura (el 31 de agosto de 2021) esta área le generaba preocupación y que a esta fecha “ya hemos ido eliminado varios vicios”.

Expuso que al principio de su sexenio en ocasiones recibió llamadas telefónicas para decirle “que tal persona no me quiere liberar mi obra porque por ahí quiere alguna cosita y yo decía ¡cómo!; me comunicaba inmediatamente con Alfonso (Sánchez García, titular de la SI) y preguntaba, ¿quién es?, porque esa persona se va”.

Sostuvo que se encuentra pendiente de este tipo de situaciones y que contacta personalmente a quiénes hacen este tipo de comentarios, “porque queremos acabar con esa corrupción; queremos ser un gobierno totalmente entregado al pueblo de Tlaxcala, que hagamos las cosas bien”.

La titular del Poder Ejecutivo local acentuó: “que nunca nos señalen en la calle por ser ladrones y personas que hacen cosas incorrectas, en esta secretaría debe haber gente honorable, honesta, dedicada y comprometida “.

Mencionó que el trabajo de la SI “va a ser inmenso” porque hay una “lista enorme” de obras que se ejecutarán en el presente año y que para hacer una nueva historia se tiene que demostrar en los hechos, por lo que 2022 debe ser importante en esta materia.

Lorena Cuéllar dijo que al finalizar su administración “Infraestructura tiene que brillar”, pues no se puede pasar como cualquier secretaría, sino como una que deje huella.

Afirmó que mantiene mucha comunicación con el titular de esta dependencia y que varias veces a la semana tienen acuerdos, por lo que expresó su satisfacción con esta labor porque en pocos días ve resultados y avances en sus encomiendas.

Destacó que esta secretaría es una de las más importantes “porque es la que más se ve”, ya que la población quiere tener obras de relevancia, pero pidió a cada uno de los y las servidoras públicas que le “ayuden a hacer una nueva historia”.

La mandataria añadió que el gobierno de Tlaxcala recientemente ganó un premio de carácter nacional “porque fuimos el único estado del país que no regresamos ningún recurso y eso también se los debo a ustedes”.

Cuellár Cisneros recalcó su reconocimiento al personal de la SI: al de infraestructura urbana y expedientes técnicos, al de la dirección de proyectos, al de la coordinación de programas y precios, al de eventos especiales y de concertación social, al de apoyo con maquinaria y al de la dirección administrativa.

Asimismo, al de los departamentos de planeación y finanzas; de adquisiciones y recursos materiales; de recursos humanos y al de seguimiento de auditorías; “a quienes hacen todos los números para verificar los costos de las obras, en fin”, apuntó.