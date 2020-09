Postergan propietarios derribo de árboles con plaga; piden firma de la Conanp para proceder

Aunque habían emplazado a las autoridades a otorgarles permiso para el derribo de árboles, integrantes del Comité de Saneamiento Forestal de la comunidad de Guadalupe Hidalgo, municipio de Acuamanala, inició gestiones ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para solicitar la firma del dictamen de estudio sobre daños causados por la plaga de descortezador en esta zona de la Malinche.

Expusieron que para evitar problemas, determinaron esperar otros días más, pues solamente les falta este trámite en el que interviene la Conanp, de ahí que ha recurrido de manera directa a ese organismo.

Recordaron que para conseguir autorización para derribo de árboles afectados y aprovechar la madera, así como para sanear el entorno, han tenido que contratar los servicios de técnicos particulares y de un abogado.

“Porque en Tlaxcala no se ha avanzado en el conocimiento técnico y jurídico para atender este tipo de situaciones en Áreas Naturales Protegidas, como es este volcán, pues lleva muchos años, se requiere de tiempo suficiente para estructurar conocimientos y métodos”, señalaron los propietarios de predios.

Refirieron que a principios de los años 90, del siglo pasado, se decretó la administración del Parque Nacional Malinche a los gobiernos de Tlaxcala y Puebla. Desde entonces –indicaron-, tal vez por desconocimiento la Coordinación General de Ecología (CGE) pretendió fungir como representante de todos los municipios aledaños.

La intención era que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) le permitiera la no realización de análisis de límites territoriales, ya que hay algunas localidades con pequeños propietarios de bosque que no tienen precisa esa delimitación entre predios, indicaron.

Esa circunstancia ha servido de pretexto para no contar con autorizaciones de la Conafor, que ante una situación como esta, en la que miles de árboles han sido dañados por la plaga, “deberían otorgársela ya, por simple sentido común que las autoridades no usan”, pues en este caso ha propiciado que talamontes clandestinos saquen provecho.

Consideraron que por situaciones como esta, en la que ha habido una reacción tardía de las instituciones y falta de apoyo a propietarios, es importante la organización, pues en el caso de Guadalupe Hidalgo es reducido el número de dueños de terrenos, por lo que se conocen bien entre ellos y han trabajado de la mano con la presidencia de comunidad.

Con asesoría de un abogado particular, el Comité de Saneamiento determinó elaborar actas de posesión actualizadas “para que no haya problemas de carácter limítrofe y sobre todo para avanzar ya en la solución al problema de la plaga”.

En esos documentos se ha especificado que el reconocimiento del polígono es con fines de saneamiento; además el texto ya se puso a consideración de Conafor para no generar dificultades de carácter legal, añadieron.

Por tanto –subrayaron-, solo estamos a la espera del dictamen y firma de la Conanp para comenzar con el proceso de depuración de árboles con descortezador, a fin de evitar que la plaga se extienda, incluso fuera de la Malinche.

Al tiempo, reiteraron que hasta el momento los propietarios han enfrentado solos esta problemática porque en el caso de la Conafor nunca recibieron una orientación ni asistencia adecuada. “No dio garantía ni protección jurídica”.

“Si para eso está la institución mejor que no esté, que solo quede en la Ciudad de México, que no haya nómina en Tlaxcala, porque no nos están rindiendo frutos ni nos están ayudando”, remarcaron.

En el municipio hay tres personas vinculadas al tema forestal, un regidor de ecología, un asesor y un responsable técnico “que representan una erogación de al menos 20 mil pesos, que al año significaría un gasto de casi 800 mil pesos en sus remuneraciones”.

Asimismo, mencionaron que si en los 12 municipios localizados en la Malinche es la misma infraestructura de personas y tienen un presupuesto similar en nómina, “habría cerca de 10 millones de pesos tirados a la basura”.

El regidor –resaltaron- anda en otros asuntos, en lugar de realizar acciones en su materia, y el asesor técnico reconoció que no es ingeniero forestal, “que estaba en la comandancia y lo pusieron en el cargo porque no había otra persona. No tienen el perfil”. Acentuaron que por esta razón esos funcionarios “no hacen nada y están atenidos a Conafor y a la CGE”.