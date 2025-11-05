Pospone Sedena el Sorteo del Servicio Militar Nacional en Tlaxcala capital

El ayuntamiento de Tlaxcala informa a los jóvenes de la clase 2007 y remisos que, por instrucciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Sorteo del Servicio Militar Nacional, programado para el domingo 9 de noviembre de 2025 en la capital, se pospone hasta nuevo aviso.

Esta determinación obedece a disposiciones emitidas por la 23 Zona Militar, con el propósito de realizar ajustes en la logística y programación en el estado.

El gobierno municipal agradece la comprensión de los jóvenes que cumplieron con su trámite en la Junta Municipal de Reclutamiento, y reitera su compromiso de mantenerlos informados sobre la nueva fecha y sede en cuanto sea confirmada por la autoridad militar competente.

Se solicita a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación del ayuntamiento de Tlaxcala, donde se dará a conocer cualquier actualización relacionada con este proceso.