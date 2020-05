Se pospone celebración del Día del Maestro en el Cobat: Lima

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Stacobat), Héctor Fernando Lima Hernández informó que acordó con la Dirección General del subsistema diferir los eventos de celebración del día del maestro por la contingencia sanitaria contra el Covid-19.

Explicó que cada año, por esa fecha, la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) organiza una comida y una rifa de obsequios y un automóvil para los 800 docentes agremiados, además de que les entrega una quincena adicional como estímulo por la labor de enseñanza que realizan.

No obstante, las medidas contra el contagio y propagación del coronavirus impiden la realización del evento social y la rifa, de ahí que, informó en entrevista telefónica, la propuesta que analiza en coordinación con el titular de Cobat, Victorino Vergara Castillo, que se trata de posponer esa celebración para otras fechas, así como el correspondiente al Día de la Madre.

En el caso del bono, Lima Hernández informó que consiste en una quincena sobre salario tabular, por lo que la cantidad que recibe cada catedrático es diferente “Ese estímulo ya nos los hicieron llegar en esta semana”, asentó.

“Ya platicamos con el director general del Cobat y se van a diferir los festejos del día del maestro y del día de la madre, vamos a ver la viabilidad, tal vez se junte en un solo evento, pero esto dependerá de las condiciones sanitarias que se vayan presentando. La propuesta es que se transfiera”.

El dirigente sindical no descartó la posibilidad de que este año no se celebren esas fechas por la pandemia del Covid-19, pese a que la Dirección General del Cobat tiene programados ya los recursos para su organización, los cuales, observó, no pueden ser utilizados para otros fines.

“Son recursos que están normados que deben ser para este tipo de eventos, no se pueden utilizar para una situación diferente, porque se caería en anomalías, en este caso sería que los entes fiscalizadores autorizaran alguna otra actividad siempre y cuando no se dé este festejo, pero incluso también debe ser autorizado por la Federación”, expuso el secretario general del Stacobat.

Respecto de la rifa de obsequios y del vehículo entre el personal académico del colegio, indicó que analiza con el titular del Cobat la posibilidad de que sí se realice, pues no implica concentración de personas, aunque tampoco se ha establecido una fecha precisa para ello.