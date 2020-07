Se han registrado 53 positivos y un deceso por Covid-19 entre personal del ISSSTE: Pérez

Hasta el momento, suman ya 53 casos de Covid-19 entre personal de la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre ellos la directora del Hospital General ubicado en la capital tlaxcalteca, María del Carmen Cruz Angulo, además se ha registrado un deceso por la enfermedad.

Tras informar lo anterior, el secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Francisco Alberto Pérez Flores, exigió a las autoridades que garanticen mejores condiciones laborales, con la finalidad de no poner en riesgo la salud de sus agremiados ante posibles contagios del patógeno.

Los 53 casos reportados por el líder sindical suponen un incremento de prácticamente el doble de los que informó el pasado 17 de junio durante una manifestación que encabezó en las instalaciones del Hospital General del instituto, precisamente para denunciar la falta de equipo de protección para el personal que atiende a pacientes con Covid-19.

Aquella ocasión, el número de trabajadores que habían dado positivo al nuevo coronavirus eran 28; de acuerdo con Pérez Flores, hasta esta fecha suman ya 53 casos acumulados y una defunción. Ante ello, reafirmó su exigencia hacia las autoridades para que doten de los insumos de protección suficientes y de calidad el personal del instituto.

Por otro lado, el dirigente sindical criticó la actitud irresponsable asumida por la directora del Hospital General del ISSSTE, María del Carmen Cruz Angulo, quien continúo acudiendo a laborar pese haber dado positivo a Covid-19 a principios de este mes, con lo que puso en riesgo a otros trabajadores del nosocomio.

De hecho, reveló que la funcionaria se negaba cumplir con el aislamiento en su hogar, como recomiendan los lineamientos en estos casos, con el argumento de que no presenta síntomas de la enfermedad, por lo que fue necesaria la intervención de la dirigencia sindical para exigirle que acate los protocolos de prevención.

“Desde mi punto de vista, eso fue una negligencia por parte de la directora, quien no quiso respetar los lineamientos para estos casos. Es algo ilógico y una falta a los lineamientos, los trabajadores pidieron nuestra intervención, llegamos al hospital, nos fuimos al diálogo y se tuvo que retirar para proteger a los compañeros y a los usuarios, se retiró del hospital porque nos manifestamos por esa situación y no íbamos a trabajar hasta que ella se retirara”.

Pérez Flores advirtió la posibilidad que el personal, principalmente del área administrativa, que tuvo contacto con la directiva se haya contagiado de Covid-19. “Ojalá que no sea así, pero desgraciadamente no lo sabremos hasta que se vean los casos si es que los hay, son unas 30 personas que laboran en esa área y, por lo menos cuatro o cinco tuvieron contacto con ella”, refirió.

“Como es asintomática y no tiene nada, consideró que no era necesario ausentarse de su empleo. Hoy tenemos tres compañeras que después de tres pruebas el resultado sigue siendo positivo, así que ella no puede decir que no tiene nada”.