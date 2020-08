Hay consumo de pornografía con violaciones sexuales reales contra menores y mujeres, advierte experto

“En el sitio había cientos de fotos de mujeres jóvenes con penes metidos muy adentro de la garganta. Algunas están amordazadas, otras llorando… tienen sus caras, especialmente sus ojos, cubiertos de semen”, expone duramente Emilio Maus Ratz, profesor de la Universidad Panamericana, al advertir que gran parte de la pornografía que se consume actualmente corresponde a imágenes y videos de violaciones sexuales reales, muchas de ellas cometidas contra menores de edad.

Con este ejemplo que retoma del libro Pornland (2010), de la investigadora Gail Dines, el también experto en el tema de trata de personas y participante en la realización de diagnósticos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre este tema, subraya que muchos contenidos “están cargados de violencia y de tortura”, sobre todo en el caso de la pornografía snuff.

Así lo precisa durante el segundo foro de la V Jornada de Prevención de la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, convocada por organizaciones integrantes de la Iniciativa Popular y el Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., transmitido vía Facebook.

“Al día de hoy existen de manera muy accesible distintos tipos de pornografía y una serie de subcategorías que son completamente denigrantes”, y recrimina que pese a las denuncias en contra de páginas en sitios de internet, en las que se cometen violaciones reales, no han sido “bajadas” de la red.

Subraya que la práctica de este delito y la difusión de imágenes de manera fácil “está enseñando a los jóvenes que a la mujer no solo hay que utilizarla sexualmente, sino además, hay que maltratarla, hay que asfixiarla y denigrarla, porque es la forma en que como varones van a tener placer”.

Algunos de estos mitos o ideas que transmite la pornografía es que las mujeres disfrutan siendo coaccionadas en la actividad sexual o lastimadas físicamente y que el hombre tiene derecho a imponerse por la fuerza, apunta.

Debido a que la pornografía cosifica, no hay cosa peor para una víctima “que toparse con un Ministerio Público que la mira como objeto (al momento de denunciar), que no la puede ver como persona, sino que él mismo la ve” desde esa perspectiva.

Insistió en la necesidad que como sociedad, como autoridades y servidores públicos, “nos demos cuenta de la importancia del combate a la pornografía, la cual empieza en casa y con un cambio de conducta personal”.

Por ello, responde que al hablar de prevención de la trata de personas, se debe enfocar no solo desde la víctima, sino también del explotador y del consumidor.

Pero que una “muy buena” forma para inhibirla “es la persecución del delito con eficacia”, cuando el posible delincuente se da cuenta que sus actos tienen consecuencias con penas muy severas, “a lo mejor la piensa dos veces”.

Pero “si ve impunidad y que no pasa absolutamente nada, es un incentivo para cometer el delito”. Sin embargo –añade–, también es fundamental la prevención de la demanda de pornografía y de la trata, por lo que es relevante la sensibilización a la sociedad sobre las penas que se pueden imponer por explotación sexual.

Otro reto es la educación para decir a los niños que las mujeres no son objeto y no se pueden utilizar, anota. Por otra parte –asienta–, la pornografía infantil es considerada un delito, aunque, en la referente a adultos, “muchas veces las autoridades no lo tienen tan clara” y pese a que en la Ley General de Trata se establecen criterios, no lo persigue.

Lamenta que “no se ha querido ver” el efecto de pornografía adulta en niños, sobre todo en el sentido de ser generadora de promiscuidad. Asimismo, acentúa que es falso decir que en este ilícito no hay víctimas y que el consumidor no causa daños.