Por venta de artículos asiáticos importados de forma ilegal, clausura de dos tiendas: Sedeco

Como parte de la “operación limpieza”, dos tiendas de venta de artículos importados asiáticos (una en la capital y otra en Chiautempan) y que posteriormente se ofertaban en tiendas minoristas, fueron clausuradas por no contar con los permisos correspondientes, reveló el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón, quien indicó que estas acciones van encaminadas a proteger la producción local frente a la competencia desleal que implican los bienes que evaden impuestos.

Entre las acciones que el gobierno de Tlaxcala ha emprendido, está la “operación limpieza” que tiene como objetivo cerrar aquellos establecimientos que venden artículos importados de forma ilegal y que posteriormente se ofertan en tiendas más pequeñas; muestra de ello es que recientemente se cerraron dos de las más grandes en la entidad”, expuso en entrevista colectiva, tras la firma de convenio entre el gobierno de Tlaxcala y la Secretaría de Economía (SE) para poner en marcha el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Huamantla.

Incluso, el titular de la SE, Marcelo Ebrard Casaubón reconoció al gobierno estatal por estas clausuras, ya que es una forma de proteger los productos nacionales y asegurar que tengan condiciones competitivas con los productos extranjeros.

“¿Cómo es posible que haya una tienda de 6 mil metros cuadrados vendiendo todo ilegal, sin pagar impuestos? A la gobernadora del estado (Lorena Cuéllar Cisneros) se lo reconozco y se lo agradezco (la clausura de dichas tiendas asiáticas)”, externó.

El funcionario federal indicó que en la batalla contra los productos ilegales de procedencia extranjera, se modificó la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, a fin de favorecer las compras nacionales y con ello la industria local tenga condiciones para competir y piso parejo respecto a los productos de otros países.

Este hecho se reveló al abordar el tema de que la industria automotriz, metalmecánica y textil son los sectores más importantes para la entidad.

“El (sector) textil había venido perdiendo fuerza debido a lo que había con países asiáticos, pero hoy lo que está haciendo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está dando la garantía de que estas empresas, no nada más en Tlaxcala sino los estados que somos textileros, tengan la fortaleza de poder reactivar nueva maquinaria, tener mayores ventas y no depender del mercado chino”, comentó.

Esto fue secundado por Marcelo Ebrard, quien agregó que el gobierno federal ha implementado acciones para proteger la industria textil nacional con la imposición de 35 por ciento de aranceles a la importación de textiles para evitar que la venta de estos artículos extranjeros sea muy barata en comparación con los productos locales; a ello se suma la restricción de importaciones temporales, debido a que se había hecho un mal uso al hacerlas pasar de esta manera, pero después se encontraban los artículos en el mercado mexicano.

“Las importaciones temporales están autorizadas cuando las exportas. Si tú vas a hacer un autobús y vas a traer una pieza y luego mandas el autobús a Estados Unidos, entonces es una importación temporal y por eso no te cobro el IVA; pero la de siempre, hubo a quien se le hizo fácil hacer importación temporal y luego lo ves aquí en los mercados o en las tiendas”, detalló.

El funcionario federal comentó que ya han identificado que los importadores en este esquema han cambiado los artículos confeccionados a telas, por lo que pronto también se emprenderán acciones para evitar que nuevamente se aprovechen del beneficio fiscal de las importaciones temporales.