Por su liderazgo educativo, directores de Facultad entregan reconocimiento al rector de la UATx

Por su visión de altura de miras, dedicación y liderazgo educativo a lo largo de cuatro décadas, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz, recibió un reconocimiento en el marco del tercer año de gestión por parte de los directores de las 11 facultades y las unidades académicas multidisciplinarias de Calpulalpan, San Pablo del Monte y Teacalco.

En el Auditorio Interactivo “Miguel de Lardizábal y Uribe”, Serafín Ortiz consideró que en esta segunda administración ha consolidado el plano organizacional con un trabajo fecundo que fortalece las funciones sustantivas y el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC), cuya revitalización permite que los estudiantes integren conocimiento y práctica para responder a los desafíos que impone la sociedad.

Subrayó que en la vida universitaria hay reglas que pautan su labor, una de ellas es el hecho que en la UATx no hay ni un minuto de paro, ni un minuto de huelga, porque se trabaja con convicción y talento por la grandeza de la entidad, lo que ha permitido alcanzar la cúspide del liderazgo educativo en el país con el proyecto de Educación Inicial, al cual se han sumado 16 instituciones de educación superior.

En su momento, José Francisco Mauricio García, director de la Facultad de Ciencias de la Salud, en representación de sus homólogos, expuso que este evento surge como una muestra del reconocimiento y admiración a un genuino universitario que ha aportado con entrega y pasión grandes logros para la institución en su paso como estudiante, docente, directivo y rector, buscando el posicionamiento nacional e internacional de la UATx en el concierto de las universidades que aportan conocimientos de vanguardia a la educación superior.

Por su parte, Dante Morales Cruz, director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, recalcó que a lo largo de estos tres años la comunidad universitaria ha sido testigo de la transformación de la institución, el fortalecimiento de la infraestructura para la enseñanza y el aprendizaje, su proyección en las esferas nacionales e internacionales y el MHIC como un modelo republicano para la educación superior, alineado con la Nueva Escuela Mexicana.

En tanto, Netzanit Morales Ipatzi, de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas, en representación de la comunidad estudiantil, afirmó que gracias a la visión de Serafín Ortiz, el MHIC ha tenido una importante revitalización que es clave para el desarrollo de diversos proyectos a través del Seminario de Integración de la Praxis Profesional, aplicando los conocimientos adquiridos en las aulas a diferentes ámbitos de la vida social para contribuir a la búsqueda de solución a problemáticas reales, de acuerdo con los perfiles y necesidades de las licenciaturas. Además, la ampliación de la oferta educativa permite a más jóvenes oportunidades de una formación profesional, considerando que pueden obtener una beca institucional para consolidar su proyecto educativo.

En este acto, el rector de la UATx también recibió la beca que lo acredita como tuno honorario de la Tuna de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología.