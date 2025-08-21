Jueves, agosto 21, 2025
NoticiasEducación

Por su liderazgo educativo, directores de Facultad entregan reconocimiento al rector de la UATx

La Redacción

Por su visión de altura de miras, dedicación y liderazgo educativo a lo largo de cuatro décadas, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz, recibió un reconocimiento en el marco del tercer año de gestión por parte de los directores de las 11 facultades y las unidades académicas multidisciplinarias de Calpulalpan, San Pablo del Monte y Teacalco.

- Anuncio -

En el Auditorio Interactivo “Miguel de Lardizábal y Uribe”, Serafín Ortiz consideró que en esta segunda administración ha consolidado el plano organizacional con un trabajo fecundo que fortalece las funciones sustantivas y el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC), cuya revitalización permite que los estudiantes integren conocimiento y práctica para responder a los desafíos que impone la sociedad.

Subrayó que en la vida universitaria hay reglas que pautan su labor, una de ellas es el hecho que en la UATx no hay ni un minuto de paro, ni un minuto de huelga, porque se trabaja con convicción y talento por la grandeza de la entidad, lo que ha permitido alcanzar la cúspide del liderazgo educativo en el país con el proyecto de Educación Inicial, al cual se han sumado 16 instituciones de educación superior.

En su momento, José Francisco Mauricio García, director de la Facultad de Ciencias de la Salud, en representación de sus homólogos, expuso que este evento surge como una muestra del reconocimiento y admiración a un genuino universitario que ha aportado con entrega y pasión grandes logros para la institución en su paso como estudiante, docente, directivo y rector, buscando el posicionamiento nacional e internacional de la UATx en el concierto de las universidades que aportan conocimientos de vanguardia a la educación superior.

- Advertisement -

Por su parte, Dante Morales Cruz, director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, recalcó que a lo largo de estos tres años la comunidad universitaria ha sido testigo de la transformación de la institución, el fortalecimiento de la infraestructura para la enseñanza y el aprendizaje, su proyección en las esferas nacionales e internacionales y el MHIC como un modelo republicano para la educación superior, alineado con la Nueva Escuela Mexicana.

En tanto, Netzanit Morales Ipatzi, de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas, en representación de la comunidad estudiantil, afirmó que gracias a la visión de Serafín Ortiz, el MHIC ha tenido una importante revitalización que es clave para el desarrollo de diversos proyectos a través del Seminario de Integración de la Praxis Profesional, aplicando los conocimientos adquiridos en las aulas a diferentes ámbitos de la vida social para contribuir a la búsqueda de solución a problemáticas reales, de acuerdo con los perfiles y necesidades de las licenciaturas. Además, la ampliación de la oferta educativa permite a más jóvenes oportunidades de una formación profesional, considerando que pueden obtener una beca institucional para consolidar su proyecto educativo.

En este acto, el rector de la UATx también recibió la beca que lo acredita como tuno honorario de la Tuna de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

CCOM: cinco familias han solicitado prueba de ADN con cabezas humanas halladas en Ixtacuixtla; gabinete de seguridad se mantiene en sesión permanente, a partir...

Guadalupe de La Luz Degante -
Cinco familias solicitaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pruebas de ADN para compararlas con las seis cabezas de cuerpos humanos...

Una de las mujeres asesinadas en la estatal de Tehuacán pertenecía a un grupo criminal: SSP

Yadira Llaven Anzures -
Una de las dos mujeres asesinadas sobre la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán pertenecía a un grupo criminal, sostiene este jueves el secretario de Seguridad Pública...

Trabaja ayuntamiento capitalino por más seguridad, orden y limpieza en el tianguis sabatino

La Redacción -
Para garantizar mayor orden y seguridad en beneficio de comerciantes y visitantes, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través de...

Más noticias

Científicos capturan la explosión interna de una estrella moribunda

La Jornada -
Nueva York. Por primera vez, un grupo de científicos observó el interior de una estrella moribunda mientras explotaba, obteniendo una visión poco frecuente de...

Antártida entra en fase crítica de cambios acelerados por el clima: estudio

La Jornada -
París. La Antártida enfrenta una serie de cambios "abruptos" que se refuerzan mutuamente con consecuencias potencialmente catastróficas para todo el mundo, advierten investigadores en...

Fósil revela ballena prehistórica de ojos grandes y dientes afilados en Australia

La Jornada -
Un conjunto de fósiles desenterrados en la Costa Surf de Victoria, Australia, permitió descubrir una antigua especie de ballena con adaptaciones especiales para la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025