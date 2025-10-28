Martes, octubre 28, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Por segundo día consecutivo, campesinos bloquean la carretera México-Veracruz, a la altura de Nanacamilpa, Tlaxcala

Por segundo día consecutivo, campesinos bloquean la carretera México-Veracruz, a la altura de Nanacamilpa, Tlaxcala
José Carlos Avendaño

Por segundo día consecutivo, productores del campo tlaxcaltecas bloquean la carretera federal México-Veracruz, en el tramo de Sanctórum-Nanacamilpa, en el kilómetro 72+000, con el objetivo de pedir apoyos al gobierno de México.

- Anuncio -

Ante ello, autoridades estatales pidieron a los automovilistas extremar precauciones y utilizar vías alternas ante el cierre de circulación en esa vía de comunicación terrestre, con alta carga vehicular, principalmente de unidades de carga.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) informó que, tras el monitoreo constante, a través del sistema de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), se observó en la zona a un grupo de personas cerrar el paso vial con tractores y un tortón.

Por ello, las autoridades estatales reiteran el llamado a extremar las debidas precauciones y utilizar vías alternas para evitar contratiempos y facilitar la movilidad en el tramo carretero.

- Advertisement -

Desde ayer lunes campesinos tlaxcaltecas de Nanacamilpa, Sanctórum y Españita mantuvieron por 10 horas un bloqueo intermitente, a fin de que sean atendidas sus demandas dirigidas a autoridades federales.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), Julio Berdegué Sacristán y un grupo de representantes de los campesinos instalaron una mesa de negociación; sin embargo, no lograron acuerdos, por lo que no descartaron retomar las protestas en todo el país durante este martes.

Debido a la crisis que enfrenta el campo, productores demandan instalar una mesa de trabajo para discutir el tema de precios, soberanía alimentaria, financiamiento, precios de garantía. seguridad para campesinos y apoyo para maquinaria y cosechas.

- Advertisement -

“Las organizaciones campesinas, productores agrícolas de granos básicos y demás integrantes del sector agroalimentario nacional, ante la profunda crisis económica, la falta de rentabilidad, la competencia desleal y el abandono que padece el campo mexicano, presentamos el siguiente pliego petitorio como condiciones mínimas e innegociables para el rescate y reactivación productiva del sector”, expusieron.

Los inconformes informaron que la protesta seguirá hasta que las autoridades atiendan sus demandas. “Estamos luchando por un campo digno y por el reconocimiento justo a nuestro trabajo”.

Las peticiones al gobierno federal versan sobre precios de garantía fijados en 10 mil pesos por tonelada de maíz y 9 mil pesos por tonelada de trigo y otros granos básicos; además, implementar un esquema de compensación económica para asegurar que los precios pagados por la agroindustria no caigan debajo del nivel de ingreso objetivo; y fortalecer los programas y ventanillas de apoyo a la comercialización agropecuaria.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...
Ciencia y tecnología

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

A propuesta mía representantes del Soapap y Concesiones Integrales se presentan ante el Congreso cada 4 meses: Pozos

Efraín Núñez -
Que no se olvide que por una propuesta de Delfina Pozos Vergara representantes de Concesiones Integrales y el Soapap se presentan cada cuatro meses ante el Congreso...

Asalto a Grupo Amaro en Tehuacán, los maleantes llegaron en cuatro vehículos

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.  Delincuentes fuertemente armados cometieron un violento asalto en las instalaciones de la empresa Grupo Amaro ubicadas en el boulevard Pastor Rouaix y 11 Oriente. Aunque...

SMT declara “piratas” a plataformas de transporte ilegal que no sean Didi o Uber en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del estado lanzó el martes una advertencia al confirmar que solo las plataformas Didi y Uber operan con la...

Más noticias

La ocupación laboral en México aumentó en 744.9 mil puestos de trabajo

La Jornada -
Ciudad de México. La ocupación laboral en México aumentó en septiembre de 2025, apoyada por los empleos que se generaron en el sector de...

Estallan protestas por cierre de pozos de agua en Edomex

La Jornada -
Por casi nueve horas, choferes de pipas y dueños de purificadoras realizaron bloqueos en vialidades de 15 municipios mexiquenses, así como en la capital...

Trump sella acuerdo con Japón para tener acceso a tierras raras

La Jornada -
Tokio. Estados Unidos y Japón firmaron durante la visita del presidente Donald Trump a Tokio un acuerdo para “garantizar” el suministro de minerales críticos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025