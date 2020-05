¿Por qué los hombres defendemos la prostitución?

Muchas personas afirman que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, argumentan su existencia como un mal necesario para que las mujeres no sean violadas y que las mujeres están ahí porque así lo han decidido. Todas estas ideas que desafortunadamente persisten en el imaginario de la sociedad, especialmente entre los hombres, condenan a las mujeres y niñas a permanecer con sus explotadores, a tener una vida de innumerables violaciones, insultos, golpes, degradaciones; las condenan a pensar que sus vidas y cuerpos están al servicio de esos hombres que asisten a los lugares donde las mujeres son explotadas sexualmente.

Cuando los hombres damos argumentos en favor de la prostitución, lo que hacemos es legitimar nuestros propios intereses patriarcales o económicos, y en ese sentido legitimar también la explotación de mujeres y niñas, y con ello dar continuidad al sistema patriarcal desde donde colocamos el cuerpo de las mujeres al servicio de nuestros deseos y de nuestro poder económico (sea mucho o poco). Para ejemplificar lo anterior podemos ver como en algunos foros de hombres se expresan los siguientes comentarios acerca del cierre de lugares de explotación ante la pandemia que se está viviendo: “Yo lo que no sé es cómo permiten el cierre de puticlubs. ¿Pero, señores, acaso no es un establecimiento donde se busca y encuentra la medicina para el alma y el cuerpo? ¡Ánimo muchachos, dentro de muy poco volveremos a nuestra rutina de diversiones!” La prostitución desde la masculinidad y el patriarcado se ve como una forma de ocio a la que tienen derecho, sin embargo, lo que hacemos es sostener una forma de violencia y esclavitud por la cual pasan millones de mujeres, además nos volvemos cómplices de la economía ilícita, donde el mayor beneficio se lo llevan los hombres y no las mujeres.

Emilio Maus, en su artículo “Relación entre pornografía, prostitución y trata”, nos dice que “de las mujeres que ejercen la prostitución, 95 por ciento ha experimentado acoso sexual, 64 por ciento ha sido amenazada con un arma, 73 por ciento ha sido atacada físicamente y 57 por ciento ha sido víctima de una violación”. Además de ello, se sabe que la mayoría de mujeres en situación de prostitución llegó ya sea forzada, engañada o por cubrir necesidades básicas. Sonia Sánchez, quien se define como “Mujer rebelde y desobediente. Feminista, abolicionista, sobreviviente de la prostitución y trata, y políticamente incorrecta”, en su ponencia “Prostitución el campo del capitalismo”, realizada en el marco de Primeras Telejornadas Abolicionistas Latinoamericanas, cuestionó: ¿Cómo puede llamarse trabajo a la penetración anal, bucal y vaginal que viven las mujeres que están en la prostitución?, ¿cómo se puede decir trabajo cuando eres penetrada por el ano con el puño?, ¿cómo puede llamarse trabajo, cuando tienes que tragar el semen de un hombre porque así lo desea? También expuso el proceso de disociación que las mujeres generan entre sus cuerpos y pensamiento para poder soportar las violencias. Todas estas expresiones son formas de violencia que viven las mujeres en prostitución, que denigran su dignidad de personas y que generamos desde nuestro ego patriarcal.

Tomar conciencia de la violencia que nuestras conductas de hombres generan a partir de la legitimación de la prostitución de mujeres y niñas, es reconocer nuestro ser violento –cosa nada fácil– y por supuesto lleva el “riesgo” de perder nuestros privilegios; sin embargo, es también la oportunidad de crear otras masculinidades en las que las relaciones entre hombres y mujeres, incluidas las relaciones que tengan como fin el placer sexual, sean de otra manera, basadas en la igualdad y la no violencia, donde se busque el bien común real de las personas, esto implica un cuestionamiento a nuestra concepción de sexualidad y prostitución, y también implica políticas públicas educativas que dinamicen dicho cambio. Los hombres no nacimos violentos, proxenetas o consumidores, se nos impuso socialmente, pero como bien dirían los compañeros de Género Desarrollo A.C. (GENDES) “Machismo no es destino”, llegó el momento de asumir un papel histórico y de cambiar.