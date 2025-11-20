Por pérdida de confianza y falta de consensos, renuncié al PVEM: González

Tras oficializarse en el pleno del Congreso local su declaratoria como diputado independiente, el otrora coordinador de lo que fue la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaciel González Herrera sostuvo que su renuncia a ese instituto político fue en respuesta a la falta de diálogo, de consensos y la pérdida de confianza con la nueva líder de esa fuerza política, Mariela Elizabeth Marqués López.

“Siempre he pensado que la política es de diálogo, es de consensos, es de confianza y cuando eso se rompe, desafortunadamente lo demás, pues ya no es posible, ya no funciona. En el caso particular, el proyecto denominado Jaciel González Herrera inició hace más de 10 años y este proyecto ha sido a raz de piso, hemos ido tocando puertas con la gente, entonces tenemos un alto compromiso con la ciudadanía y sobre todo, estamos muy agradecidos con el pueblo que nos ha dado esa gran oportunidad de representar prácticamente por tercera vez consecutiva un nombramiento de elección popular”, explicó el legislador.

Sin dar a conocer que partidos políticos lo han invitado a sumarse a sus filas, González Herrera afirmó que dará continuidad a la agenda legislativa que se planteó al inicio de este periodo ordinario de sesiones, pero ahora como diputado independiente.

“Creo que invitaciones sí han existido desde hace ya algún tiempo, sin embargo, decirles de manera muy puntual que nosotros estuvimos firmes hasta el último momento, toda vez que hemos pertenecido o pertenecimos al Partido Verde. En lo personal desde que inicié una carrera política siempre fue en el Partido Verde. No vengo de otro instituto político, no se trata tampoco de buscar una oportunidad que se torne a un tema de interés personal, sino lo que siempre buscamos es un trabajo institucional, nuestro mayor deseo en todo momento fue aportarle y abonarle a este instituto político y, insisto, todos los proyectos que su servidor ha encabezado han sido por tierra”.

No obstante, admitió que desde el Poder legislativo continuará apoyando el proyecto de la Cuarta Transformación (4T), “seguiremos también desde luego con esos principios, con esos proyectos que se tienen de esta política, esa parte no se modifica y en esa parte seguimos completamente firmes”.

González Herrera dijo sentirse satisfecho con la aportación que en su momento realizó al PVEM, pues sostuvo que abonó a las estructuras de esa fuerza política “y hoy la decisión es firme, me siento satisfecho de los alcances y de los resultados que dimos”.