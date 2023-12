Por mayoría de votos, diputados aprueban presupuesto 2024 por 27 mil 644 mdp

El pleno del Congreso local aprobó el decreto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, confirmando que los tres poderes del estado, dependencias, organismos autónomos, partidos políticos y municipios, contarán, de manera global, con recursos por 27 mil 644 millones 830 mil 450 pesos.

A los diputados locales, de Morena, y aliados, pero también del PAN, PRI y PRD, les bastaron 20 días para analizar, estudiar y validar la distribución del gasto propuesto por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, ya que éste fue aprobado sin cambiar ninguna de las asignaciones proyectada por la mandataria.

En el dictamen, aprobado por mayoría de votos, pues el perredista Juan Manuel Cambrón Soria sufragó en contra del dictamen, por “la opacidad en el manejo de recursos” y por “la asignación de partidas que pretenden generar una elección de Estado en 2024”, establecen que el presupuesto tiene como objetivo prioritario “atender los aspectos de mayor demanda ciudadana como lo es elevar la calidad de vida y de servicios de las familias tlaxcaltecas, para garantizar a los individuos una vida plena, en paz y armonía, así como atacar las causas de la inseguridad de manera que incentive la participación y seguridad ciudadana, genere cohesión, prevenga los delitos y combata la violencia y la ilegalidad”.

Además, presumieron que con la distribución del gasto, buscan “atender la seguridad pública; fortalecer las capacidades del sistema de salud orientados a la atención de los grupos más vulnerables; la lucha en contra de la violencia y la impunidad o cualquier forma de corrupción; fortalecer las bases del crecimiento y capacidad productiva; promover la generación de empleo digno; elevar la calidad y fortalecimiento del sistema educativo y aumentando la eficiencia de su administración; proteger el medio ambiente, particularmente los recursos hídricos y forestales, en un contexto de sustentabilidad y sostenibilidad; todo ello con la aplicación de políticas de género, en el marco de la identidad histórica, la recuperación y la difusión de la cultura de los pueblos indígenas y originarios”.

Ahora, el decreto validado, prevé una asignación para el Poder Ejecutivo, en la que se incluyen las dependencias de la administración pública descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, así como las dependencias y diversas áreas gubernamentales, por 21 mil 18 millones 806 mil 286 pesos, que son mil 516 millones 716 mil 890 pesos más que lo etiquetado para este año, y representa un aumento global de 7.8 por ciento.

Con esos recursos, por ejemplo, el despacho de la gobernadora contará con recursos por 118 millones 188 mil 595 pesos; Secretaría de Gobierno, 140 millones 358 mil 521; Oficialía Mayor, 348 millones 777 mil 382; Procuraduría General de Justicia, 330 millones 108 mil 34; Secretaría de Finanzas, 34 millones 644 mil 980,451; Secretaría de Desarrollo Económico, 56 millones 351 mil 629 y Secretaría de Turismo, 57 millones 261 mil 576 pesos.

Mientras que a las secretarías de Infraestructura le asignaron mil 720 millones 677 mil 353 pesos; Educación Pública, mil 391 millones 277 mil 691; Movilidad y Transporte, 145 millones 855 mil 240, de la Función Pública, 39 millones 446 mil 221 pesos; de Impulso Agropecuario, 398 millones 877 mil 627; de Medio Ambiente, 117 millones 430 mil 65; Cultura, 59 millones 627 mil 671; de Ordenamiento Territorial, 123 millones 920 mil 302 y de Seguridad Ciudadana, 970 millones 218 mil 1 pesos, entre otros.

Además, prevé un incremento de 12.8 por ciento al rubro de Aportación a Pensiones y un Fondo para el Fortalecimiento de Pensiones Civiles de 48.9 millones de pesos, a través de la Oficialía Mayor de Gobierno.

Respecto a la asignación a los poderes, los diputados se otorgaron un gasto de 446 millones 20 mil 427 pesos, que son 27 millones 404 mil 761 pesos más, -que representa un aumento de 6.55 por ciento-, con respecto a los 418 millones 615 mil 666 pesos etiquetados para este año.

De las partidas para el Legislativo, los diputados etiquetaron 89 millones 277 mil 732 pesos para el Órgano de Fiscalización Superior, además de asignarse la cantidad de 95 millones 212 mil 800 pesos “para apoyos sociales que están contemplados dentro del capítulo 4000”.

De igual forma, aprobaron un gasto por 482 millones 152 mil 720 pesos para el Poder Judicial, que son 31 millones 542 mil 701 pesos más –equivalente a 7 por ciento-, comparados con los 450 millones 610 mil 19 pesos otorgados para esta anualidad.

En tanto, el decreto prevé un presupuesto global para municipios de 5 mil 99 millones 497 mil 415 pesos.

Respecto a los organismos autónomos, destaca la asignación que para el año electoral le otorgaron al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con un presupuesto por 275 millones 689 mil 154 pesos, que en los hecho representan 162 millones 198 mil 846 pesos más con respecto a 113 millones 490 mil 308 pesos etiquetados para este ejercicio fiscal.

De este total de recursos, 92 millones 310 mil 498 pesos corresponderán al financiamiento público para actividades ordinarias y promoción del voto al que tienen derecho los 11 partidos políticos con registro nacional y local, de conformidad con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala.

Mientras que al Tribunal Electoral de Tlaxcala le etiquetaron 45 millones 907 mil 570 pesos. Si bien el monto representa un aumento de 10 millones 192 mil 447 pesos, es decir, 28.54 por ciento adicional, con respecto a lo previsto para esta anualidad, es inferior a los 55 millones 583 mil 785 pesos que solicitaron los magistrados ejercer para el año electoral del 2024.

Además, aprobaron para la Universidad Autónoma de Tlaxcala, una partida de 133 millones 394 mil 782 pesos, que son 3 millones 974 mil 832 pesos más con respecto a los 129 millones 419 mil 950 pesos proyectados para el año 2023.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos le dotaron de 26 millones 95 mil 253 pesos, que son solo 743 mil 32 pesos más –equivalente a un incremento de 2.93 por ciento- con respecto a los 25 millones 352 mil 221 pesos previstos para este año.

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales también tendrá un aumento, pues al dotarle de 21 millones 43 mil 57 pesos, contará con 2 millones más con respecto a lo previsto para este año, cuando le etiquetaron 19 millones 43 mil 57 pesos.

Al Tribunal de Conciliación y Arbitraje le dieron un presupuesto de 18 millones 331 mil 909 pesos, que serían 850 mil pesos más -4.86 por ciento- con respecto a los 17 millones 481 mil 909 pesos previstos para 2023.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala ejercerá un gasto de 12 millones 839 mil 161 pesos, que representa un aumento de solo 238 mil 979 pesos, es decir 1.9, con respecto a lo previsto en este año y en cambio, al Tribunal de Justicia Administrativa le asignaron 65 millones 52 mil 716 pesos, que representan recursos adicionales por 12 millones con respecto a este año.

El perredista Cambrón Soria propuso la reasignación de mil 752 millones de pesos del presupuesto del Ejecutivo, con una serie de recortes a diversas dependencias y reasignaciones a áreas sensibles, con el argumento de que varias partidas serian usadas de manera discrecional e incluso, alertó que se trata de bolsas financieras para apoyar a los candidatos de Morena, pues “viviremos un uso faccioso del gasto, tendremos una elección de Estado”.

Sin embargo, la propuesta no fue respaldada, pues 23 de los 24 diputados presentes, votaron en contra de la solicitud de reasignación de esa partida.

Antes, el diputado panista José Gilberto Temoltzin Martínez alertó que el Congreso del estado y en su caso particular, apoya la distribución del presupuesto, pero pidió al gobierno estatal no usar recursos en el proceso electoral, pues “no debe haber cabida para elecciones de Estado; damos el voto de confianza”.