Por irregularidades millonarias, reprueban cuentas de Zitlaltépec, Totolac y Xicohtzinco

Por incurrir en irregularidades financieras por un monto global superior a los 29 millones de pesos, el pleno del Congreso el estado determinó reprobar las cuentas públicas de las Comunas Zitlaltépec, Totolac y Xicohtzinco, así como de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chiautempan y Apizaco, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

En cambio, los legisladores avalaron otros 11 estados financieros del año pasado, entre ellos, los correspondientes a los poderes Judicial y Legislativo, los cuales resultaron sin mayores observaciones respecto a la forma en la que diputados y magistrados ejercieron sus recursos y comprobaron los gastos.

En sesión extraordinaria, los diputados determinaron no aprobar la cuenta pública del municipio de Zitlaltépec al considerar que esa administración incurrió en diversas irregularidades por un monto de 14 millones 908 mil 765.99 pesos.

De acuerdo con el dictamen elaborado a partir del informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), los diputados determinaron que “el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la cantidad de 14 millones 908 mil 765.99 pesos, que representa el 33.3 por ciento, de un importe devengado de 44 millones 751 mil 472.59.99 pesos.

Las principales irregularidades detectadas a la citada cuenta púbica son: Gastos pagados sin documentación comprobatoria por 689 mil 50.3 pesos; gastos improcedentes por 458 mil 812.88 pesos; gastos en exceso por 614,285.31; pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación 3 millones 572 mil 678.77 pesos y por la utilización de recursos en fines distintos a los autorizados 6 millones 181 mil 71.62 pesos.

Además, detectaron la existencia de recursos públicos otorgados no comprobados por 1 millón 668 mil 157.56 pesos, la utilización de recursos por préstamos personales por 94 mil pesos, pago a proveedores, prestadores de servicios y/o contratistas sin acreditar la recepción del bien o servicio por 925 mil 226.82 pesos; recursos públicos faltantes por 433 mil 183.40 pesos; impuestos, cuotas y derechos retenidos no enterados por 184 mil 757.24 pesos; faltante de bienes muebles por 57 mil pesos y obras pagadas no ejecutadas por 20 mil 542 pesos.

Ante ese cúmulo de irregularidades, los diputados decidieron no aprobar esa cuenta pública del año fiscal 2019.

En cuanto a la administración municipal de Totolac, los diputados decidieron reprobar su cuenta púbica al detectar que esa administración municipal incurrió en irregularidades financieras por 11 millones 876 442.7 pesos

Debido a que el ayuntamiento incurrió en pagos realizados sin documentación comprobatoria por 19 mil pesos, pagos improcedentes por 10 millones 101 mil 776 pesos, pagos de gastos en excesos por 628 mil 856 pesos y pago de bienes y servicios a fines distintos al ente por 99 mil 28 pesos.

Además, detectaron omisiones y desvíos, porque registran deudores diversos por otorgamiento de recursos no comprobados por 50 mil pesos, ingresos recaudados y no reportado por 92 mil 600, impuestos de cuotas y derechos no enterados por 412 mil 766 pesos, pago de sueldos y remuneraciones por servicios personales no recibidos por 116 mil 823, entre otros.

Por ello, los diputados propusieron la reprobación de la cuenta pública de este municipio al considerar que incurrió en diversas anomalías en el manejo y comprobación del gasto público durante el ejercicio fiscal pasado.

Sin embargo, el diputado Omar Milton López Avendaño salió defendió la administración municipal de Totolac, al asegurar que hay excesos y omisiones en el proceso de fiscalización del OFS, pues “hay observaciones de ámbito administrativo” que no fueron debidamente valorados.

Además, recordó que esa administración municipal enfrenta un conflicto social, pues su sede ha sido tomada por pobladores de la demarcación, “por esa razón no se le puede exigir cumplir con lo imposible”, como presentar de manera adecuada su solventación de observaciones, pues “se fiscaliza con mucha rigidez”.

Pese a esos argumentos, la cuenta pública fue reprobada por mayoría de votos -11 sufragios a favor del dictamen y dos en contra.

En el caso del municipio de Xicohtzinco, los diputados determinaron que debido a que “incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la cantidad de 1 millón 543 mil 907.62 pesos de un importe devengado de 51 millones 312 mil 11.29 pesos.

Entre las irregularidades detectadas a la citada cuenta destaca que en 2019 incurrió en diversos pagos irregulares, como de gastos en exceso por 317 mil 72.90 pesos, de gastos improcedentes por 524 mil 584.33 pesos, por Recursos públicos otorgados no comprobado por 410 mil 834 pesos; ingresos recaudados no depositados por 210 mil 777.50; bienes o apoyos a personas o instituciones no proporcionados por 30 mil pesos; Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado por 11 mil 570.82 y por Volúmenes de obra pagados no ejecutados por 39 mil 68.07 pesos.

Aunado a ello, de acuerdo con el dictamen, la administración municipal incurrió en diversas irregularidades como el subejercicio presupuestal en el capítulo 1000 de servicios personales por 1 millón 238 mil 990 pesos; mientras que presentan sobregiros presupuestales en los capítulos 2000 de materiales y suministros por 1 millón 84 mil 501.72, así como en el capítulo 3000 de servicios generales por 5 millones 738 mil 189 pesos.

De igual forma encontraron sobregiros en las partidas del capítulo 4000 de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por 4 millones 567 mil 750.31 pesos, en el capítulo 5000 de bienes muebles, inmuebles e intangibles por 2 millones 687 mil 949.88 y en el capítulo 6000 de inversión pública por 2 millones 719 mil 505.26 pesos,

“Lo anterior, debido a la falta de control y disciplina presupuestal, además de que no presentó modificación alguna a su presupuesto”, según señala el Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización Superior, el resultado del puntaje que representa el 62.0, no se ubica dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la comisión proponemos la no aprobación de la cuenta pública del municipio de Xicohtzinco, correspondiente al ejercicio fiscal 2019”, concluye el dictamen.

En el caso de la Comisión de Agua y Alcantarilla del municipio de Apizaco, los diputados detectaron diversas irregularidades en la aplicación de sus fondos, por el orden de 775 mil 650.21 pesos, mismos que llevaron a los diputados a no aprobar la cuenta púbica.

De acuerdo con el dictamen detectaron pago de gastos improcedentes por 749 mil 440 pesos, así como la utilización de recursos en fines distintos a los autorizados por 26 mil 210.21 pesos, por ello, decidieron no aprobar esa cuenta pública.

En cambio, los legisladores decidieron aprobar las cuentas públicas de los poderes Legislativo y Judicial –incluida en éste el correspondiente al Tribunal de Justicia Administrativa-, así como las correspondientes a los municipios de Muñoz de Domingo Arenas, Tepeyanco, Tetla, Tetlatlahuca, Tlaxco, Xaloztoc, Tenancingo, Xaltocan, Yauhquemehcan, y Ztlaltépec.

En los 15 casos de estas cuentas públicas, el pleno del Congreso instruyó al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme a los informes de resultados, por lo que el ente fiscalizable, está obligado a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, puntualizaron que el dictamen es sin perjuicio de la competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales, establecen los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás normatividad Federal aplicable a la Auditoria Superior de la Federación y autoridades fiscalizadoras locales; y de igual forma sin perjuicio de la observancia a los deberes previstos en el artículo 109 fracción III, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Órgano de Fiscalización Superior, y de los órganos internos de control, tomando como base las observaciones del informe.