Por falta de pago de préstamo de 10 mil pesos, Fomtlax reportó al Buró de Crédito a al menos 50 artesanos: Cocoletzi 

Al menos 50 artesanos que recibieron un préstamo de 10 mil pesos cada uno del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) en mayo de 2020 para paliar la crisis económica provocada por el Covid-19 fueron reportados ante el Buró de Crédito por el incumplimiento en el pago de las mensualidades de 500 pesos.

Ante ello, Cirilo Cocoletzi Ramírez, representante de ese grupo, adelantó que buscarán un acercamiento con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para solicitarle su apoyo y sean dados de baja del Buró de Crédito, pues su intención es saldar la deuda, aunque no les ha sido posible porque la contingencia sanitaria les impide vender sus productos para obtener ingresos.

El año pasado, tras la aparición del Covid-19, el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez abrió un programa de créditos en el Fomtlax para apoyar a productores ante la pandemia. El préstamo fue de 10 mil pesos por productor y se les permitió comenzar a pagar hasta después de cuatro meses, pues “se pensaba que la contingencia no iba a durar tanto, pero se ha prolongado”.

Ante la imposibilidad de vender por las restricciones implementadas por la contingencia sanitaria, 60 de 200 artesanos que recibieron el crédito solicitaron al entonces gobernador que les fuera condonado el préstamo, aunque finalmente se les autorizó una prórroga de cuatro meses más para que comenzaran a pagar.

Con el proceso electoral y después con el de cambio de administración gubernamental, el grupo de artesanos ya no fue atendido en sus peticiones, pero en sus últimas decisiones, Ángel Meneses Barbosa, director del Fomtlax en el gobierno anterior, los reportó ante el Buró de Crédito.

De acuerdo con Cirilo Cocoletzi, quien es originario del municipio de Contla de Juan Cuamatzi y se dedica a la elaboración y venta de turrones y garapiñados, se enteró que estaba reportado ante esa instancia cuando acudió a otra institución a solicitar un préstamo y se lo negaron porque tenía pendiente cubrir un crédito.

“El único préstamo que he recibido fue el de Fomtlax, pues la verdad, nos sabemos mover y cuando no hay una feria hay una expoventa y nunca había tenido la necesidad de solicitar uno. Fue el primero que solicité al Fomtlax por las circunstancias de la pandemia, que también nos impidió pagar las mensualidades”.

Estimó que son al menos 50 artesanos reportados al Buró de Crédito, pues ese número era el que no pudo empezar a cubrir las mensualidades.

“No nos negamos a pagar, el chiste es que NO TENEMOS TRABAJO; ahora no podemos pedir otro crédito porque ya nos etiquetaron y, la verdad, no es una gran cantidad por la que nos reportaron, son 10 mil pesos. Lo malo es que para las personas de escasos recursos como nosotros, no hay ningún tipo de rescate o de apoyo, pero no fueran banqueros, empresarios porque hasta un Fobaproa se les aprueba y con grandes cantidades de dinero”.