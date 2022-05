Por falta de material e insumos, se manifiestan trabajadores de la SESA

Trabajadores de servicios generales del Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras, ubicado en Apizaco, se manifestaron este jueves en demanda de mobiliario, equipo, utensilios, así como por la falta de insumos y material de limpieza para cumplir sus funciones en beneficio de la atención de la ciudadanía

Con pancartas en mano, los trabajadores denunciaron que carecen de elementos mínimos como guantes, batas y otros insumos, como utensilios de cocina, pues las cucharas, ollas y demás, están en pésimas condiciones, los cuales ponen en riesgo la salud de los pacientes y personal de la Secretaría de Salud.

“El personal de cocina protesta enérgicamente por no contar con utensilios para laborar. Queremos insumos de limpieza, no tenemos jabón, cloro ni bolsas para basura. El área de cocina no cuenta con mantenimiento en la instalación de gas, lo cual pone en situación de grave riesgo no solo a los trabajadores, sino a las personas que acuden al hospital”, denunciaron a través de pancartas.

“¡Señora gobernadora queremos solución, señora gobernadora queremos solución!”, era la consigna de los trabajadores, mientras mostraban a la ciudadanía las batas luidas, descocidas y en mal estado que utilizan, lo mismo que ollas, cubiertos y charolas que usan para la preparación de alimentos.

Denunciaron que a pesar de que han solicitado, a través de diversas peticiones oficiales, les doten de materiales e insumos, no han tenido eco, por lo que aseguraron que tuvieron que realizar esta manifestación a fin de que las autoridades del sector salud y del gobierno del estado atiendan la precaria situación en la que dicen laborar.