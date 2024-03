Por elecciones, diputados Covarrubias y Zainos se confrontan en tribuna; acusan corrupción

La pugna por la diputación del distrito 12 local tuvo un episodio en el Congreso local, cuando los todavía congresistas que buscan la reelección en esa demarcación, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y Bladimir Zainos Flores, se enfrascaron en una serie de imputaciones por la gestión de obras y por actos presumibles de corrupción.

En la sesión ordinaria, el petista Covarrubias Cervantes usó la tribuna para acusar al diputado Zainos Flores de incumplir con diversas promesas, como la que hizo cuando fue candidato, en los comicios del año 2013, de la coalición que integraron en su momento PRI y Panal, entre otros.

“Recorriendo las comunidades de mi distrito, donde estoy convencido que no se debe defraudar absolutamente a nadie, mucho menos a los ciudadanos que confían y confiaron con nosotros; no se debe de abusar de su confianza y no debe de dársele miles de promesas para que luego pretendan regresar con miles de pretextos e intentar nuevamente conseguir su apoyo. La historia empieza aquí cuando el diputado Bladimir Zainos, colaborando con el PRI prometió uniformes escolares gratuitos, pero lo incumplió…habría sido bueno que de la gestión que tiene y que ha tenido como diputado, hubiese regresado con alguno de estos apoyos para estas comunidades, cosa que no hizo” sostuvo en tribuna mientras desde la zona de butacas para los asistentes, diversas personas lanzaron consignas en contra de Covarrubias sobre el llamado “fondo moches” que existió en la pasada legislatura de la cual formó parte.

Sin embargo, el petista Covarrubias Cervantes volvió a arremeter en contra de su ahora adversario, al asegurar que las obras que hizo como alcalde, Bladimir Zainos, en Tepeyanco, muchas fueron gracias a la gestión que éste hizo como integrantes de la LXIII Legislatura local y enumeró diversas acciones y apoyos que había realizado.

“(Zainos) ha dicho que es lo equivalente a una luciérnaga, pero quiero hacer precisiones, la primera es que la luciérnaga vive 61 días nada más y el brillo de una de una luciérnaga solamente se da al momento de quererse aparear, espero que este no sea el caso; nos vemos en el distrito”, soltó.

La respuesta no se hizo esperar, y el virtual candidato a la reelección por el distrito 12, tildó a su adversario de corrupto y de usas apoyos sociales para enriquecimiento personal.

“Hay gente que está molesta porque evitamos lo que hacían, corromper al pueblo. Dice una frase que malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero que con sus hechos la traiciona. Está muy claro, el fondo moches fue eso, fue traicionar al pueblo y que quede muy claro, la luciérnaga van nacer en el mes de mayo, tiene un tiempo de vida a corto, pero tiene luz propia”, espetó.

Bladimir Zainos lamentó el nivel de discurso y “las mentiras” de su homólogo en tribuna, pues debe “preocuparnos ese doble discurso, por una parte hablan de apoyos, pero por otro hay enriquecimiento y corrupción y así ocupan esta tribuna para venir decir unas sarta de mentiras y ofensas. Me queda claro que la desesperación hace que la gente haga esto, pero los ciudadanos merecen otro nivel de discurso y de resultados; imagínense venir a legislar a Tlaxcala sobre el tema de las quesadillas, eso es una verdadera grosería, no hay que pasar copiando los discursos con los programas de televisión o andar enseñando visiones; hay que asumir la responsabilidad y no andar orinando los vehículos o los carros cuando andan de fiesta; y así van pedir el apoyo de los ciudadanos. No al fondo moches ni a la corrupción, cínicos”, soltó en contra de Covarrubias Cervantes.