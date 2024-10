Por el delito de trata de personas, se iniciaron 10 carpetas de investigación entre 2022 y 2023: CFJG

Contrario a lo reportado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), entre 2022 y 2023, en el estado se iniciaron al menos 10 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, y de 2021 a 2023 fueron detenidos 18 proxenetas tlaxcaltecas, puntualizó Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. (CFJG).

- Anuncio -

Refirió que con base en un diagnóstico sobre este delito cometido con fines de explotación sexual contra mujeres y niñas, elaborado por esta organización, “la presencia de jóvenes prostituidas en la carretera Vía Corta Santa Ana-Puebla”, es un indicativo de que sean “posibles víctimas” de redes de tratantes.

Precisó que ese número de carpetas de investigación del periodo 2022-2023, iniciadas por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy Fiscalía, fue obtenido a través de solicitudes de acceso a la información pública.

Por ello, reiteró que en los informes mensuales del Sesnsp, Tlaxcala aparece con cero carpetas por trata, datos que le son proporcionados por la ahora FGJE, lo que significa que esta dependencia no reporta estos casos a la Federación, es decir, “está falseando información y en eso se basa para decir que la problemática no existe”, aunque es “latente y evidente”.

- Advertisement -

Además, recalcó que debido a “la violencia a la que están sometidas las víctimas, la mayoría no da parte a las autoridades”, por lo que esta situación “no se puede ceñir solo a una cifra de denuncias, pues de cada 100 personas afectadas solo hay una acusación penal”.

Decir que -subrayó- ahora “se están desempolvando carpetas (del pasado), a tres años de haber iniciado este gobierno estatal, es absurdo y preocupante, porque la situación de trata ha ido en aumento”, acentuó.

Agregó que este fenómeno se observa ante el crecimiento de corredores industriales, en el número de víctimas y en el de personas desaparecidas en territorio estatal.

- Advertisement -

Repasó que el CFJG ha documentado, mediante acceso a la información, que de 2010 a 2021 se realizaron 210 denuncias pero solamente 11 lograron una sentencia; mientras que en la administración actual se registraron 70 de carácter anónimo, vía telefónica, “y al final no han actuado”, pese a ser un delito que puede perseguirse de oficio.

Por tanto, “nos seguimos enfrentando a una simulación y a una indolencia… ha sido sistemático, no solo de este gobierno, de que no se investiga y de que las víctimas no se atreven a denunciar para dar todos los datos, porque todo se queda en narración de hechos, lo que es un mensaje fuerte de impunidad”, sin tener garantías de protección ni de indagaciones contundentes, por el cotrario, se ponen en un riesgo alto junto con sus familias.

Por ello, exigió al Consejo Estatal contra la Trata de Personas en Tlaxcala, “implementar de forma integral y eficaz” el programa en la materia con fines de explotación sexual en niñas y mujeres 2022-2027, “pues con las actividades que hasta ahora están realizando no se alcanzarán los indicadores de impacto” establecidos.

“La Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su informe 2024, señala que la prostitución está intrínsecamente vinculada a diferentes formas de violencia y constituye una forma de violencia en sí misma”, agregó.

Mientras que el informe 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos -abundó- hace referencia a que las redes de tratantes tlaxcaltecas “…seducen a las niñas de la comunidad, luego las explotan sexualmente en México o Estados Unidos”. También revela que Tlaxcala es uno de los tres estados con alta prevalencia de este delito.