Por el delito de peculado, vinculan a proceso a ex edil y ex tesorera de Xaloztoc; tenían pendiente por 9.5 mdp

Por un presunto daño patrimonial, por 9 millones 543 mil 95.11 pesos, un juez de control, vinculó a proceso al ex presidente municipal de Xaloztoc, J. Carmen N y a su entonces tesorera, Rocenda N, ya que en el último trimestre de su mandato constitucional –octubre-diciembre del año 2026-, incurrieron en diversas acciones constitutivas del delito de peculado.

Sin embargo, ambos ex servidores públicos enfrentarán su proceso en libertad, pues no fueron remitidos a algún centro de reincersión social, salvo que les impusieron diversas medidas cautelares, como no salir del estado y estar a disposición de la autoridad judicial.

A través de un comunicado oficial, las autoridades estatales dieron a conocer que “gracias al trabajo realizado por el agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Tlaxcala de la Procuraduría General de Justicia del Estado, un Juez de Control vinculó a proceso a J. Carmen N., y Rocenda N., expresidente y extesorera de Xaloztoc, por el delito de peculado. Los hechos por los que fueron vinculados a proceso se registraron en el ejercicio fiscal 2016 cuando los acusados distrajeron recursos públicos, lo que ocasionó un detrimento patrimonial al municipio de Xaloztoc.

Al ex alcalde, quien gobernó Xaloztoc durante el periodo 2014-2016, así como la ex tesorera, le fue reprobada la cuenta pública del último trimestre del año 2016 por incurrir en diversas omisiones e irregularidades. Es de recordar que los entonces integrantes del Poder Legislativo dividieron la aprobación de la cuenta pública de ese año; los primeros nueve meses fueron dictaminados por los integrantes de la LXI Legislatura local y los últimos tres meses, de donde surge la denuncia penal, por la LXII Legislatura, en el inicio de su mandato.

De acuerdo con el dictamen de la no aprobación de esa cuenta pública, el ex munícipe incurrió en irregularidades por 9 millones 543 mil 95.11 pesos, monto que representó el 49.3 por ciento respecto del presupuesto devengado al 31 de diciembre del 2016, que fue de 19 millones 381 mil 284.89.

Entre las irregularidades presumibles de peculado, destacan que realizó pagos improcedentes por 2 millones 26 mil 794.65 pesos; falta de documentación comprobatoria por 4 millones 250 mil 20 pesos; “ya que el municipio no presentó documentación justificativa ni comprobatoria suficiente”, además que dejó pendientes por 3 millones 63 mil 921.80 pesos como “deudores diversos”, así como 556 mil 858.86 pesos por gastos a comprobar.

De la misma manera, les fueron imputados 1 millón 927 mil 297 pesos por utilización de recursos en fines distintos a los autorizados, “ya que el municipio presentó diversos anticipos a proveedores y contratistas y de paso, no reportaron diversos impuestos, cuotas y derechos, como el ISR por Sueldos y salarios y otras retenciones y contribuciones, un millón 945 mil 428.20 pesos.

Con estos antecedentes, las autoridades dieron a conocer que el representante del fuero común de la Fiscalía inició la carpeta de investigación y en la audiencia presentó los datos de prueba ante el Juez de la Causa, quien determinó que eran suficientes y los vinculó a proceso, además otorgó el plazo de un mes para el cierre de la investigación.

