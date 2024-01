Por el bien de la educación, Gwendolynne Amaro Ramírez apela a que termine proceso legal en su contra

“Por el bien de los niños, por el bien de la educación, por el bien del gremio y del SNTE, yo solo apelo a que se dé y se sume este respeto”, demandó Gwendolynne Amaro Ramírez, secretaria de la delegación D–III–1 de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acerca del presunto proceso legal que existe en su contra.

Sin revelar mayores detalles, Amaro Ramírez señaló que el proceso legal en su contra continúa, esto a pesar de que en los acuerdos entre el SNTE y la Secretaría de Educación Pública del Estado y Unidad de Servicios Educativos (SEPE–USET) se establece que no habría consecuencias jurídicas hacia los involucrados en las manifestaciones y toma de oficinas centrales para denunciar el presunto acoso laboral de parte del titular de la Contraloría Interna, Edmundo Vázquez José, que se llevaron a cabo del 4 al 10 de enero.

Por ello, la secretaria de la delegación D–III–1 solicitó que el proceso legal termine, pues sostuvo no tener nada en contra del secretario de Educación, Homero Meneses Hernández y respetar la figura de la dependencia; “solicito nada más el que caminemos en una senda de respeto, de respeto hacia mi persona y sí pido que termine esta situación”.

En este sentido, apeló a la lucha de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros en la defensa de poblaciones vulnerables, principalmente de las mujeres, algo en lo que coincide con ella. Fue así como solicitó que termine el presunto proceso legal en su contra.

No obstante, acerca del avance del mismo y del amparo que solicitó por esta causa, sostuvo que no revelaría más detalles por el momento, a fin de no entorpecer estas medidas. Aunque aseguró que, cuando sea el tiempo, buscará darlo a conocer a través de los medios de comunicación.

Respecto de las denuncias que las trabajadoras de la Contraloría Interna realizaron en contra de Edmundo Vázquez José por presunto acoso laboral, Amaro Ramírez contó que este proceso “ya se hizo y tiene que continuar”; de esta manera, detalló que algunas de las instancias notificadas en los documentos elaborados para exponer este caso ya han comenzado a dar respuesta y destacó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya solicitó la recapitulación de los hechos con fundamento legal, la cual ya se realiza.

Además, expuso que como organización sindical analizará la reubicación de las y los trabajadores basificados adscriptos a la Contraloría Interna, misma que ha pasado a ser un órgano externo a la SEPE–USET a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dentro de las oficinas centrales de la dependencia, esto con el fin de garantizar que sus derechos serán respetados.

Ante esta medida acordada entre el SNTE y la SEPE–USET de desaparecer la Contraloría Interna y reubicar a los trabajadores, Amaro Ramírez mencionó que confía en que no será difícil apoyar a sus compañeros en el cambio de departamento, pues aseguró que son muy profesionales y cuentan con un alto perfil de preparación.

Finalmente, sobre el apoyo que el día miércoles 10 de enero el Movimiento de Bases Magisteriales de Tlaxcala (MBMT) emitió, junto con otros activistas, en su favor y su determinación para solicitar la destitución de Homero Meneses como secretario de Educación, respondió que “yo siempre voy a estar del lado de la base trabajadora, voy a sumarme hacia el trabajo y hacia las demandas legales, justas y debidas de la base trabajadora”.

Por ello, expuso que la oficina de la delegación D–III–1 se mantiene abierta a las organizaciones, docentes y padres de familia de todos los niveles para atender sus dudas, apoyar sus movimientos y asesorarlos legalmente. Con esto, agradeció el respaldo brindado, aunque sostuvo que “mi postura siempre va a ser SNTE y base trabajadora, en apoyo de todos ellos”.