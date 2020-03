Por Covid-19, incrementarán sanciones contra bailes populares en Huamantla: edil

El presidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso anunció que su administración incrementará las sanciones contra las personas que organicen bailes populares en esta demarcación, pues representan un alto riesgo de contagio masivo del Covid-19.

En este tenor, también exhortó a los presidentes de comunidad a no otorgar permisos para la realización de ese tipo de eventos sociales, y a la población le recomendó no asistir ante la posibilidad del contagio y propagación del coronavirus en este municipio, que es uno de los más grandes de la entidad.

Sánchez Jasso dio a conocer lo anterior en una rueda de prensa celebrada la tarde del pasado lunes en la Sala de Cabildo para anunciar una serie de medidas preventivas adicionales que aplicará su administración como parte de la contingencia sanitaria contra el Covid-19 que se puso en marcha en el país desde la semana pasada.

Entre las nuevas acciones dadas a conocer por el edil está el acceso controlado a los parques de la ciudad y al Andador San Luis, si bien aclaró que esta medida “no significa que se van a cerrar totalmente, pero los accesos se van a restringir para procurar que no haya aglomeraciones”.

En el caso del parque Juárez, Sánchez Jasso explicó que se acordonarán diversas áreas para evitar que las personas usen ese espacio como un lugar de convivencia, “cuando la indicación es evitar la aglomeración de personas y que eso pueda ocasionar alguna cadena de contagio de Covid-19”.

Respecto a los bailes, asentó que su administración endurecerá las sanciones contra quienes los organicen, sobre todo los conocidos como “sonideros”, pues habrá medidas más contundentes y aumentarán las sanciones a quien realice este tipo de eventos sociales.

“Exhorto a la población y a los organizadores de esos bailes para que no lo lleven a cabo”.

En este contexto, también pidió a los presidentes de comunidad que se abstengan otorgar autorización para estos actos, “invito a la población que asiste a estos bailes que evite hacerlo por su bien, pues es importante que en este momento se concienticen de que estamos en una situación mucho más grave y que apenas vamos cuesta arriba”.

Lamentó que pese al llamado de las autoridades para que la gente no salga de sus casas si no es necesario, “aún se ve en las calles de esta población circular a toda la gente. Es necesario concientizar a la población, pues no son vacaciones, no son días de asueto y es importante cuidar a las personas más vulnerables, no queremos que esto sea más grave”.