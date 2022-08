Pondrán en marcha SEPE y SSC programa “Vecinos Vigilantes” para evitar robos en escuelas: Meneses

Para evitar robos a planteles educativos en el periodo de receso académico, las secretarías de Educación Pública del Estado (SEPE) y de Seguridad Ciudadana (SSC) implementarán el programa “vecino vigilante de la escuela”, a partir este mes, para lo cual buscan la colaboración de padres de familia.

Así lo dio a conocer el titular del sector, Homero Meneses Hernández, quien refirió que la falta de vigilancia durante los dos años de contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 –entre 2020 y 2022—se reportaron 170 hurtos en escuelas públicas de la entidad.

Por lo pronto, dio a conocer que en estos momentos se realizan procesos de entrega de los espacios educativos a las autoridades municipales para su resguardo, además recordó que habrá asistencia de personal directivo en los planteles, pues “no son vacaciones sino un receso” de actividades académicas.

“Solicitamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que creáramos un programa que está en proceso, que vamos a llamarle vecino vigilante de la escuela. Lo que queremos es poner cinturones de seguridad en torno de los edificios escolares y arrancará este mes, estamos programándolo, son en detalles. El objetivo es proteger a las escuelas con ayuda de los vecinos”.

Al momento de la entrevista, el funcionario no tenía el número de robos a escuelas registrados en el presente año, pero reconoció que la existencia de casos. “Desafortunadamente si hay, por eso la necesidad de crear este programa de vecino vigilante de escuela”.

Respecto a la reposición de los equipos y materiales robados en los planteles, Meneses Hernández reveló que la SEPE ha tenido dificultades para hacer efectivos los seguros contratados, pues no se cuenta con los inventarios actualizados.

“Tenemos varias escuelas donde los inventarios no están actualizados, qué es esto, por ejemplo, alguien dona una computadora, un municipio, un comité de padres de familia, y esa computadora se tiene que dar de alta en los inventarios institucionales. Lo que nos ha pasado es que cuando hay un robo o extravió la aseguradora no entra porque no están los inventarios actualizados”.

Ante ello, recomendó a los directivos iniciar con ese proceso para proteger los equipos y material con los que cuentan sus planteles.

El titular de SEPE tampoco tiene un estimado del monto al que asciende el equipamiento robado. “No es una cifra que tengamos, porque la verdad hay algunas escuelas que, durante la pandemia, hasta donde los tinacos nos robaron”.