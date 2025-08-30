Viernes, agosto 29, 2025
Politólogos egresados de la UATx contribuyen a fortalecer la democracia: rector

La Redacción

La graduación de un estudiante representa el cumplimiento de metas individuales y también un impacto transformador en la familia, la comunidad y el país, aseguró Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), al presidir la ceremonia solemne de entrega de constancias a egresados de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología (FDCPyC), celebrada en el Auditorio Interactivo “Manuel de Lardizábal y Uribe”. 

En este acto protocolario, con la presencia de la estructura directiva de la Facultad, planta docente y padres de familia, Serafín Ortiz destacó que la política es un ejercicio ciudadano y profesional que involucra a toda la sociedad, al tratar asuntos públicos en espacios públicos. En este contexto, reconoció a las y los egresados de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y les felicitó por asumir el compromiso de convertirse en agentes de cambio institucional que contribuyan al fortalecimiento democrático y al bienestar colectivo.

En el marco de la ceremonia de graduación, Dante Morales Cruz, director de la FDCPyC, hizo hincapié en el compromiso de la Autónoma de Tlaxcala con la formación de profesionistas capaces de enfrentar los retos actuales del país con ética, preparación y visión crítica, bajo la filosofía del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC).

En su momento, Edgar Grande Grande, en representación de los graduados, refirió que gracias al modelo educativo de la universidad y una sólida formación complementaria, constituyeron un respaldo institucional que fortalece la inserción profesional de las y los egresados; exhortó a sus compañeros a retribuir a la sociedad con responsabilidad y orgullo, llevando consigo el sello de excelencia de la UATx en cada ámbito donde se desempeñen.

