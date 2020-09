Política de Estado machista

Es inevitable cuestionar el Segundo Informe Presidencial donde las mujeres fueron invisibilizadas, donde los mensajes son claros y preocupantes. Para el presidente no tiene importancia que sólo dos delitos hallan aumentado en este año, uno de ellos el homicidio doloso (como muchos casos de feminicidio quedan reportados), aunque informa que delitos como robo de autos y feminicidio “van a la baja”. En Tlaxcala, como en muchos estados de la República, las autoridades se niegan a iniciar carpetas de investigación por feminicidio, informando éstos como homicidios dolosos, homicidios culposos y suicidios; éstos no han disminuido, los niegan.

Dice que no hay desapariciones ni masacres, que los Derechos Humanos se respetan (según sus datos), da la impresión de que no quiere mirar y escuchar las problemáticas, prefiere negarlas y espera que con ello aceptemos estas realidades asesinas; mientras tanto, las familias de personas desaparecidas siguen la búsqueda de sus familiares, buscan verdad y justicia, encuentran cuerpos esperando reconocer, viven amenazas y atentados y tampoco figuraron en su informe. Familias indígenas son desplazadas de sus comunidades para atender proyectos que no consideran los impactos sociales y ambientales, el avance económico para algunos parece ser una de sus prioridades.

El presidente fue muy claro, su política de Estado se sustenta en la moralidad y la austeridad, una moralidad que sigue castigando a las mujeres respecto de la vivencia plena de sus derechos y su cuerpo, de una mentalidad machista que niega las problemáticas que enfrentamos las mujeres y las prioridades siempre serán otras; una austeridad que también castiga más a niñas y mujeres, los recortes presupuestales que se ha impuesto para la atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres no sólo es muestra de esta política, sino también del machismo persistente en la administración pública.

Durante todo el tiempo que México lleva de confinamiento, el presidente ha negado el aumento de la violencia contra las mujeres, juzga como falsas las miles de llamadas de emergencia al 911, que mes con mes aumentan, y de las cuales se desconoce cuántas llegan a judicializarse; es un presidente más que pasará por alto las deudas históricas para garantizar plenamente los derechos de todas las niñas y mujeres, que teniendo hoy la oportunidad en sus manos, su desconocimiento, su machismo y su política moral lo llevan a tomar la decisión de mantener estas condiciones de desigualdad y vulnerabilidad, que no sólo implica violencia institucional, sino feminicida.

En el discurso se espera que creamos que importa las vidas de las mujeres para este gobierno, pero en la práctica las mujeres estamos en riesgos constantes, de ser desaparecidas y encontradas asesinadas, de ser captadas para la explotación sexual, de vivir ataques sexuales sin que la denuncia proceda, de llegar a instituciones que promueven la conciliación con el agresor y esperar que éste cumpla con su palabra de no volver a violentar, o de instituciones que no aplican los protocolos aun cuando declaran que es parte de sus competencias.

El presidente habla de “justicia para el pobre”, pero no figura la justicia para las mujeres, informó que existe independencia y autonomía de las fiscalías y procuradurías, en tanto éstas no actúan de manera eficiente, revictimizan y no dan respuesta a las víctimas.

A 11 años que el Colectivo Mujer y Utopía ha dado seguimiento a los feminicidios en Tlaxcala, se han observado actitudes constantes de las autoridades encargadas de investigar y sancionar este delito que no han permitido avances y acciones reales para enfrentar esta problemática que no es nueva, que más bien ha sido invisibilizada y normalizada, todas las formas de violencias contra las mujeres se minimizan, socialmente se mantiene un gran número de personas indiferentes, lo que tampoco favorece para detener el aumento de asesinatos de mujeres y exigir un alto a la impunidad.

Nos encontramos con un informe que no planteó la gravedad de los problemas que en México enfrentamos las mujeres y cómo se cambiarán estas realidades, una política de Estado sin perspectiva de género no sirve, es importante reconocer la dimensión de la violencia que vivimos niñas y mujeres para generar estrategias integrales y eficaces; pues mediante el acompañamiento y documentación de los casos de violencia que llevamos a cabo de manera constante en nuestra organización, podemos evidenciar las graves fallas del Estado para operar políticas públicas de atención a mujeres en situación de violencia.

Rumbo al informe CEDAW 2020, estaremos informando la realidad que el presidente niega, la que no quiere abordar a pesar del impacto en las vidas de niñas y mujeres, porque México se ha comprometido siendo políticamente correcto, sabiendo que es experto en simular y maquillar la información oficial, pero a estas estadísticas no llegan miles de casos por la ineficacia, ineptitud y falta de intención institucional y política.

No asombran las declaraciones en su segundo informe presidencial, pero sí preocupa que mantenga una actitud patriarcal y lo que esto significará para los avances logrados en materia de derechos de las mujeres, cuando aún quedan muchos pendientes y deudas que la sociedad civil no solo señala, sino que se ha ocupado, a pesar de la desacreditación del presidente del México feminicida.