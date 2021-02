Policías piden hasta 50 mil pesos por liberar transporte de carga: Conatram

Debido a que la pandemia de Covid-19 ha retrasado la actualización de documentos, elementos de corporaciones policiacas aprovechan para pedir cantidades de hasta 50 mil pesos para no detener a la unidad, señaló Pedro Carmona Zamora, delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

Mencionó que hay casos en los que agremiados a esta organización han señalado que algunos policías municipales o estatales solicitan hasta tres mil pesos, pues “no respetan la prórroga” para las licencias de manejo vencidas.

“Si un oficial de caminos me dice, ‘dame 20 mil pesos’, se le debe preguntar el número de tarjeta y su nombre completo para realizar el depósito; y sí hay quienes los mandan, ¡eh!; son tarjetas OXXO o de Banamex, pero con estos datos hablo al 088 y presento la denuncia con elementos”, apuntó.

Dijo que de esta manera se han reportado las arbitrariedades o abusos en los que incurren estos servidores públicos y que algunos han sido cesados del cargo, “pero –añadió– tenemos que ser valientes para dar a conocer estos actos”.

Hay quienes piden hasta 50 mil pesos por dejar libre la unidad –anotó–; sin embargo, en estos tiempos de pandemia, se dificulta la realización de algunos trámites, porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no labora 100 por ciento.

“No hay atención, no hay licencias, no hay placas, no hay nada; pero eso sí, cuando van a hacer un operativo en las carreteras del país, ahí sí pueden salir de sus casas”, cuestionó.