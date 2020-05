Policías estatales nunca intervinieron para evitar posible linchamiento en Ixcotla: Pluma

Crispín Pluma Flores, presidente de comunidad de Guadalupe Ixcotla, Chiautempan, señaló que a pesar del riesgo de linchamiento de dos presuntos ladrones por parte de pobladores y de la petición de auxilio, elementos de la Policía Estatal nunca intervinieron.

La noche del domingo pasado –comentó-, en la colonia San Isidro, entre las 22:00 y 22:30 horas esos sujetos ingresaron a una casa-habitación, la dueña se percató y llamó a los vecinos, quienes rodearon el inmueble y los retuvieron, los golpearon y quemaron unidades en las que se trasladaban.

La presidencia de comunidad resguardó a esos hombres jóvenes, pero la población exigió que se les entregaran para lincharlos. Debido al toque de campanas, se congregaron cerca de 600 personas, agregó.

“Dicen que estaba muy grande el operativo de los estatales; también me acerqué con algunos de ellos, estaban como a 80 metros en sus patrullas, les pregunte, ¿no me van a echar la mano?; respondieron, si ustedes quieren hacer justicia por propia mano, allá ustedes, arréglense. Marqué al 911 y me dijeron que ya venían para acá”.